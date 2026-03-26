拉拉山申請認證 桃園拚全國首座「暗空勝地」

巴陵大橋是拉拉山觀星潛力點之一。（桃園市觀光發展基金會提供）

具環境、地理位置及生態文化優勢 3/13已遞件 結果最快半年出爐

桃園市政府推動拉拉山成為全國第一個「暗空勝地」有具體進展，市長張善政昨於市政會議宣布，觀光旅遊局三月十三日已向國際暗空協會（International Dark-Sky Association,IDA）提交暗空認證提名書，環保局昨也公告實施「桃園市光污染防制要點」；台灣暗空協會會長林正修說，拉拉山在環境、地理位置及生態文化極具優勢，桃市府發布光污染防制要點是法制層面的重要里程碑，後續還有一段路要走，認證結果最快半年出爐。

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面積逾6.4平方公里 定位星空生態秘境

國際暗空協會提供暗空保護區、暗空公園、暗空勝地、暗空社區等認證項目，各有不同的環境要求與標準，合歡山國際暗空公園在二〇一九年八月取得認證，成為我國首座暗空公園，拉拉山則是申請「暗空勝地」（Urban Night Sky Place）認證，意指範圍內有聚落，透過改善燈光等措施，維護生態與觀星環境，定位為星空的生態秘境，申請認證面積約六．四四平方公里，主要在華陵里並涵蓋高義里、三光里。

林正修表示，實勘發現拉拉山鄰近北三都，因稜線遮蔽而有非常好的夜空品質，加上物種多樣性及泰雅文化等，尤其北橫是全台灣甚至全亞洲的觀蛇勝地，種種優勢將是桃市勝出的助力，至於市府公告光污染防制要點屬行政命令，法制面只完成一半，希望進一步落實到自治條例，另需設施改善及民間配合等。

3大觀星潛力點 完成照明先期改善

觀旅局長陳靜芳說，截至二月完成三場拉拉山暗空勝地認證的地方說明會，及復興區國中小天文教育、暗空導覽培訓等課程，並與廿二家認證範圍內的旅宿商家簽訂暗空勝地管理公約，完成三大觀星潛力點巴陵大橋、拉拉山遊客中心及巴陵鐵塔的戶外照明先期改善等。復興區長蘇佐璽表示，暗空認證十分強調與在地結合，公所肩負與居民溝通的橋梁，將專注在生態、文化等軟性層面的努力。

光污染防制要點上路 減少全市光害

環保局官員說明，桃市光污染防制要點是全市適用，主因近年都市夜間照明與大型廣告看板快速增加，光污染已成新興環境議題，為回應市民陳情並建立管理依據，由環保、都發、交通、工務及觀旅等局處合作研擬防制要點，逐步推動相關防制光害措施，包括路燈色溫調整、增設燈罩、廣告光源管理及觀光景區光環境優化等。

拉拉山周邊六百多盞燈進行改善、加罩。（台灣暗空協會提供）

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