林保署推動保育共生地 首批62處獲認證

林業保育署認證首批保育共生地。（記者楊媛婷攝）

農業部林業保育署去年開始推動並認證保育共生地，首批六十二處保育共生地昨天出爐，面積達二九一六公頃，林保署署長林華慶表示，這些認證場域長期參與政府推動的生物多樣性保育友善措施，透過該認證可讓社會看到整體生態保育的成果。

林保署去年六月推動保育共生地認證，經來自生態、文化等多領域專家組成小組檢視，共六十二處場域通過認證，另有三處獲認證為候選保育共生地，整體認證面積達二九一六公頃，相當於一一〇座大安森林公園大小，多位於國土生態綠網的區域，申請人包含企業行號、政府機關、學校、民間團體、私人地主。

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林華慶表示，許多認證的場域長期參與政府推動的生物多樣性保育或環境友善政策，如認養國有非公用邊際土地，或者就在公路旁建立綠色通道等，希望透過保育共生地的認證，讓更多民間團體在生態保育的努力被看見。

保育共生地專家小組代表、台南大學生態暨環境資源學系教授王穎表示，推動生態保育僅靠政府力量很有限，這些保育共生地影響民眾觀念更深遠，自去年推動認證迄今，民間申請踴躍就可知道保育觀念已深植人心。

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