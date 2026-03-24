苗栗貓裏山公園 5人制足球場啟用

苗栗市公所將貓裏山公園老人文康中心前運動場，改造為5人制足球場。 （記者彭健禮攝）

苗栗市公所響應全民運動、推動足球風氣，將貓裏山公園老人文康中心前運動場，改造為兩座五人制足球場，完工啟用。市公所表示，足球場地免費、自由對外開放使用，想踢球就去踢，且有夜間照明到晚間十點，僅欲辦理比賽活動時先至公所民政課登記預約，歡迎民眾多加利用。

苗栗市貓裏山公園是市民健身休憩的主要去處，公所於四年前整修老人文康中心前的跑道，接著又爭取客委會補助，於二〇二三年再迎來風雨球場供民眾打籃球不怕下雨。去年，公所考量苗栗市內缺乏足球場可供訓練或比賽，選定「老人文康中心前運動場」為場址，加以改造為兩座五人制足球場。

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市公所表示，感謝運動部補助與立委邱鎮軍協助爭取。此案總經費六百五十萬元，由中央補助五百二十萬元、公所自籌一百三十萬元，將場地草坪全數改善，增設夜間照明設施，並使用可拆卸移動的擋球防護網、球門，讓踢球及跑道使用者不會互相干擾，提供民眾安全、舒適的運動環境。

市公所表示，五人制足球場免費開放民眾自由使用，想踢球就去踢，而且夜間照明開放至晚間十點，方便下班、下課之後的民眾、學子們使用。

但公所也呼籲，足球場地採全天然草坪，由公所公園路燈管理所定期養護，請民眾勿遺留垃圾，共同維持場地清潔。

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