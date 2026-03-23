特殊牙科需求衝21.6萬人次 居家牙醫僅165人撐場／健保誘因不足、分流失靈 牙醫無意願服務

林口長庚兒童牙科系系主任蔣孟玲說，受限於脊髓肌肉萎縮症患者的口腔與肌肉條件，牙醫師的姿勢與器械都要配合，治療期間有時沒辦法完全站直。（蔣孟玲提供）

定期洗牙是許多民眾習以為常的口腔保健措施，但特殊需求者就醫並不容易，健保署統計，去年特殊需求牙科服務達廿一．六萬人次，其中部分個案因行動受限，需仰賴牙醫到宅或進入機構服務，然而現行健保給付與制度設計仍缺乏誘因，實際投入居家服務的醫師僅約一六五人，難以因應超高齡社會需求。

特殊需求者牙科服務對象包括身心障礙者、系統性疾病患者、高齡者、長照個案與早期療育孩童等。健保署統計，特需牙科服務人次從二〇二一年的十五．三萬人次，成長至二〇二五年的廿一．六萬人次，五年增加逾六萬人次，而實際投入居家服務的牙醫約一六五人，只比五年前多廿九人，居家牙醫服務院所也僅成長十五家。

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中華民國牙醫師公會全聯會總額特殊計畫召集人簡志成指出，全台約一．六萬名牙醫師，從事居家服務者不到一七〇人，「這樣的人力不可能支撐整體需求」。

健保署放寬對象、提高給付

健保署醫管組組長黃珮珊表示，為提升服務可近性，今年調升居家牙醫服務給付，並放寬服務頻率與收案條件，包括新增八十歲以上長者納入服務對象。

其中牙醫師訪視費自每次一五五三點調升至一六三一點，居家醫療服務費支付點數自三八〇〇至五七〇〇點調升至四五〇〇至六八〇〇點，另新增山地離島及醫療資源不足之牙醫師訪視費與居家醫療服務費。

牙醫：成立醫療團限制多

醫界表示，若以點值〇．九元計算，每次最多可獲得健保六一二〇元支付，但健保規定每月最多僅能申報三萬點，報酬與投入不成比例。

嘉義市牙醫師公會理事長楊哲榮進指出，公會定期前往機構、特教學校與護理之家提供特需者服務，但部分機構住民並不符合健保給付條件，想成立醫療團也有不少限制，需仰賴地方衛生局經費支持，才得以維持服務。

長期投入特教學校口腔服務的林口長庚兒童牙科系系主任蔣孟玲也指出，長庚醫院與診所組成醫療團，每月固定進入新北特教學校服務，特需牙科治療耗時費力，「同樣一小時，有人做高價植牙，但特需牙科卻是高強度、低報酬」，長期下來，難以吸引更多醫師投入。

此外，醫界認為特需牙科困境並非單一問題，而是制度設計、人力投入與醫療分流等多重因素交織，從給付誘因不足、居家服務成本過高，到分流機制未落實、無障礙環境不足，形成連串斷點，讓醫療資源難以真正落到病人身上。

近5年牙特計畫提供服務院所統計

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