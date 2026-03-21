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    首頁 > 生活

    台女王雯尋親 恢復國籍遭拒 出養澳洲46年 劉世芳建議DNA比對

    2026/03/21 05:30 記者劉宛琳、李文馨／台北報導
    立委王鴻薇（右）舉行「台人被收養澳洲46年尋親回復國籍 竟被內政部拒絕回復國籍 王鴻薇：別讓天人永隔的憾事發生」記者會，凡妮莎（左）出示護照、出生證明書與戶口名簿等相關證明。（記者陳志曲攝）

    立委王鴻薇（右）舉行「台人被收養澳洲46年尋親回復國籍 竟被內政部拒絕回復國籍 王鴻薇：別讓天人永隔的憾事發生」記者會，凡妮莎（左）出示護照、出生證明書與戶口名簿等相關證明。（記者陳志曲攝）

    旅澳台灣女子Vanessa Miles（中文名「王雯」）四十六年前被母親出養給澳洲人，去年她拿著出生證明和出境護照紀錄來台辦理恢復中華民國國籍，遭內政部拒絕；國民黨立委王鴻薇接獲陳情，昨呼籲相關單位儘速協助回復國籍。Vanessa表示：「我是台灣的女兒」，只想知道母親是誰；內政部長劉世芳建議她用DNA確定。

    劉世芳表示，Vanessa在台的出生跟國籍證明，民政及衛福單位正在確認是否屬真正出生證明，若出生證明無法做最後確認，內政部會建議，是否讓她在台灣的生母或生父，用DNA確定的方式，這樣回復中華民國國籍就不會是太大的問題。

    王鴻薇表示，Vanessa出生三個月大就被賣給澳洲人收養，去年向台灣駐澳洲雪梨代表處申請回復中華民國國籍，台灣駐澳官員曾向她說，依照台灣的「國籍法」第二條規定，只要她是在台灣出生，即使她的父母不詳，也可以取得中華民國國籍。

    「我是台灣的女兒 想知道親生母親是誰」

    不會說中文的Vanessa在記者會上，以英文聲淚俱下的說：「我是台灣的女兒，我只想知道我的親生母親是誰。」內政部拒絕她台灣人身分及戶籍的理由，是指她的「王雯」中華民國戶籍及身分，已經在民國七十二年十月十二日被註銷。

    事實上，她被澳洲人收養帶離台灣三年後，祖父向內政部通報假戶籍，她是被害人，內政部未查核是否屬實就照單全收。

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