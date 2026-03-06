健康台灣推動委員會／總統裁示 優先發展國內學名藥提升自主力

總統賴清德昨裁示，藥價調查機制研議自今年起暫停三年，發展國內學名藥。（擷取自總統府YouTube直播）

為建立藥品供應韌性，總統賴清德昨主持健康台灣推動委員會，裁示現行藥價調查機制研議自今年起暫停三年，全面盤點供應體系，待供應明確分工後再重啟調查，未來節省的經費，優先投入國內學名藥的生產發展，提升台灣藥品自主能力。

藥價調查機制研議暫停3年

政府未來四年擬投入二四〇億元推動「國家藥物韌性整備計畫」，賴清德說明將以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三大核心，建立「關鍵藥物供應國家隊」，並成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心」，他強調，藥物供應是「全社會防衛韌性」關鍵，盼立院盡速審議通過總預算。

賴清德也裁示，今年起研議暫停藥價調查三年，並細步盤點藥品供應結構，如目前健保給付項目逾一萬四千項藥品，醫院實際使用僅約一千七百多項，將分析各藥品的國內生產能力，若仰賴進口將研擬對策，未來待供應鏈明確分工，再重啟藥價調查，而因藥價調查節省的經費，不再回歸健保，而應優先投入發展國內學名藥。

衛福部次長林靜儀則表示，全球原料藥八成由中國、印度生產，為避免供應受影響，國家藥物韌性整備計畫包含衛福部相關預算八〇．五億元，主要設置藥物韌性推動委員會，促進國藥國造，讓必要藥品與醫材國產化，並建立關鍵藥品、醫材清單，法規科學諮詢輔導，建立藥物供應網絡，以及完善韌性法治與國際供應連結。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，將藥價調整省下的卅億元專款專用，能引導本土藥廠從低價競爭轉向高品質生產；這三年的藥價調整盤整期，是健保邁向「價值醫療」的重要里程碑，期待在此基礎上，建立更穩定、更具韌性且能支持本土產業發展的全新藥價制度。

