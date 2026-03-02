約在分局面交 小港警防詐出招

為防制投資詐騙案，高雄市小港分局推出首創防詐做法，民眾如有大額投資或現金交易面交需求，可選擇約在分局偵查隊進行面交，由警方在場關懷並協助記錄過程，提升交易安全性，降低遭詐騙風險，替民眾荷包把關。

小港分局指出，詐騙集團常以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙民眾投資，並要求以現金面交方式交付款項，使被害人難以及時查證。為提升全民防詐意識，適逢世界棒球經典賽開打，分局結合棒球主題推出「詐騙三振出局」，加碼抽警察聯名款棒球、小港分局吉祥物一卡通與打詐棒球燈箱等物「反詐抽獎澎湃包」，透過趣味互動吸引民眾參與，象徵「詐騙三振出局」。

分局長江慶斌表示，守護市民財產安全是警方責無旁貸的工作，透過警方陪同面交，可有效嚇阻詐騙集團犯案，讓民眾交易更安心。

小港分局提醒，民眾遇有可疑投資機會，務必提高警覺，避免輕信高獲利話術或私下面交，如對交易內容存疑，可立即撥打一六五反詐騙專線查證，或就近向警方諮詢。

一般正常現金面交，應該不會忌諱相約的地點，如果對方聽到約警察局面交，開始找理由遊說換地方，民眾就該提高警覺，提防遇詐的可能性。

