從蜜餞賣到面膜 宜蘭金柑轉型拚經濟／農業部輔導結合科技開發加工品 為農村注入新生命

金柑有著「呷金柑年年好」的吉祥寓意，外形渾圓飽滿、色澤澄黃，是連皮可食的柑橘類水果，宜蘭產量占全台九成，素有「金柑故鄉」美名，近年在農業部輔導下，從傳統鮮果發展為「六級化產業」，不僅蜜餞聞名，搭配科技研發的面膜、益生菌也驚豔市場，提升附加價值，也獲得副總統蕭美琴肯定，成為台灣農業轉型典範。

「六級化產業」是指將農業生產（一級）、加工（二級）與行銷服務（三級），三者相加結合，以提升農產品附加價值，並將利潤留存在農村的創新模式，可提高農業收入、創造農村就業及活化地區經濟，是農村轉型升級的關鍵策略。

全台金柑栽培面積約二一五公頃，產地集中宜蘭員山與礁溪鄉，產季為每年十一月至次年二月，也常作為年節吉祥盆栽。農糧署自二〇二〇年起籌組「金柑產業策略聯盟」，串聯農民、加工業者及休閒農業，輔導產業發展，更發表「蘭陽金柑輕旅小食光地圖」，導引民眾深入產地，帶動在地消費。

宜蘭縣政府也連辦廿一屆「蘭陽黃金柑品質評鑑競賽」，並推動「金柑好神」品牌，成功優化產品形象，除傳統蜜餞，更有金柑果酒、醬油、氣泡飲、餐食，甚至跨足美妝產業，開發出面膜。

副總統體驗採果 讚不絕口

副總統蕭美琴去年底到礁溪金柑園體驗採果，對宜蘭金柑產業轉型印象深刻。她讚許果農不僅守住鮮果產量，更結合科技開發各種農產加工品，如蜜餞果乾、面膜等，並與生態教育、觀光遊程串連，有效帶動地方經濟發展，為農村注入新生命。

致力「農業零殘留」的礁溪金柑農許錫淇說自己著重自然與食安，期盼種植出純淨金柑，透過生物科技萃取出精油與抗氧化物後製成親膚化妝品，另也藉由發酵分解做成益生菌，展現農產品的無限潛能。

農友推動友善耕作 吃得安心

宜蘭首位通過金柑有機驗證的農友林庭財，則與廿多位理念相同夥伴組成「蘭陽金柑生產合作社」，推動友善耕作。他強調，即使產量減半也要堅持下去，無論是鮮食或加工成無添加果乾，才能讓消費者「吃得安心」。

