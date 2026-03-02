台灣燈會TECH WORLD館揭幕 5「燈王」出爐

二〇二六台灣燈會的TECH WORLD館昨天揭幕。（記者林宜樟攝）

「二〇二六台灣燈會」將於三月三日至十五日在嘉義縣登場，行政院院長卓榮泰昨晚為台灣TECH WORLD館揭幕，館內以沉浸式劇場結合影像、硬體與內容整合，打造多層次的觀展節奏，有生命劇場、自然劇場、未來劇場等展出，將讓民眾見證台灣科技實力。

卓榮泰︰劇場呈現跳躍的台灣生命力

卓榮泰、嘉義縣長翁章梁及國內外來賓為TECH WORLD館揭幕，卓榮泰說，中央與地方協力將TECH WORLD館從日本搬回台灣，讓台灣鄉親有機會能夠參觀獲得觀眾高評價的TECH WORLD館。

生命劇場內有五百六十個閃動的螢幕，呈現跳躍的台灣生命力，自然劇場呈現象徵台灣精神的玉山，用高畫質的環形螢幕，讓民眾有如臨台灣原始生命自然場景的視覺享受，未來劇場內描述一個生命有多少個晶片在協助、支持成長，用晶片向全世界介紹台灣。

全國花燈賽123件獲獎 燈王工藝精巧

台灣燈會全國花燈競賽評選結果出爐，共二八二件作品參賽，評審團選出一二三件獲獎作品，五組「燈王」分別為「蚵寶破浪向前行」、「義氣沖天、義馬當先」、「躍動日昇．彩鳳呈祥」、「祥瑞神獸轉木馬」及「童話」，獲獎作品將在台灣燈會期間展出，呈現花燈工藝技術。

政院推運動幣 中正大學加碼回饋

此外，行政院運動部推廣「運動幣」，希望帶動全民運動參與及運動消費，昨天啟動首日，卓榮泰由翁章梁等人陪同前往中正大學體育中心，實地了解運動幣與合作店家的使用情形。

中正大學校方向卓院長允諾加碼回饋，將配合運動幣政策推出「您來運動、我加碼送！」優惠，民眾在中正大學體育館持運動幣單筆消費滿兩百四十元，就可獲贈一張入場券。

生命劇場有五百六十個閃動的螢幕，呈現跳躍的台灣生命力。（記者林宜樟攝）

嘉義縣大埔國中小「義氣沖天、義馬當先」。（嘉義縣府提供）

嘉義市華南高級商業職業學校「躍動日昇．彩鳳呈祥」。（嘉義縣府提供）

嘉義縣東石國小「蚵寶破浪向前行」）。（嘉義縣府提供）

