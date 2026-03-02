為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高單價「黃水晶」住溫室 草生栽培確保甜度

    2026/03/02 05:30
    經營淇珍御果農場的農友許錫淇，將高單價品種「黃水晶」種植於智慧溫室中，並導入機器學習技術優化管理參數（記者王峻祺攝）

    經營淇珍御果農場的農友許錫淇，將高單價品種「黃水晶」種植於智慧溫室中，並導入機器學習技術優化管理參數（記者王峻祺攝）

    記者王峻祺／專題報導

    宜蘭素有「金柑故鄉」美名，傳統金柑多用於製作蜜餞，形成獨有金柑蜜餞文化，也是宜蘭極具特色的伴手禮，近年還引入「黃水晶」等鮮食品種，並推行有機與產銷履歷栽培，更導入智慧農業，將金柑養在溫室，提升產量與品質。

    礁溪鄉農會理事長李淑芬說，為讓金柑永續發展，農會努力朝創新與多角化經營，並結合在地溫泉與文化特色，除種植「黃水晶」、「寧波」、「長壽」等品種，也鼓勵農友投入智慧農業，以應對傳統金柑栽培勞力密集與鳥害問題。

    她說，金柑是柑橘類中少數可以連皮帶肉一起食用的水果，特色是果皮比果肉甜，整顆吃更能品嚐到酸甜平衡的絕佳風味，蘭陽平原因雨量充沛、氣候適宜，金柑品質深獲市場肯定。

    經營淇珍御果農場的農友許錫淇，將高單價品種「黃水晶」種植於智慧溫室中，並導入機器學習技術優化管理參數。他說，雖然初期投入成本較高，但透過大數據精準控制水分、養分與環境參數，能有效克服傳統栽培瓶頸。

    許錫淇表示，農場也採「草生栽培」，讓雞群自由穿梭，溫室搭配智慧化系統，不僅節能減碳，還能精準監測病蟲害，透過科技應用，確保每一顆金柑的甜度與賣相，這不僅是智慧農業，更是實踐循環經濟、與大地共生的永續態度。

