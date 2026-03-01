為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    3男捕山豬放火 九如堤防雜草燒1天

    2026/03/01 05:30 記者羅欣貞／屏東報導

    屏東縣九如鄉堤防河川地發生大火，火勢延燒近一天，消防人員疲於奔命，更造成屏東市周邊地區灰燼大規模飄散，民眾叫苦連連，里港警分局調查起火原因時，在現場查獲莊姓男子等三人涉嫌點火驅趕山豬等獵物釀災，全案依公共危險等罪送辦。

    九如堤防旁河川地二十七日中午發生大火，警方除派員管制交通及協助救災外，也同步調查起火原因，當晚近九時，起火地點附近據報有可疑人車後，立即前往盤查；當場發現四十三歲莊男、五十五歲鍾男及六十八歲謝男三人。

    警方查出三人們分乘兩部車，於上午前往該處架設捕獵陷阱，計畫獵捕山豬及飛禽，疑似為求順利狩獵，涉嫌以打火機點燃附近雜草，準備捉獵遭火驅趕竄逃的獵物。

    但因近期天候乾燥，火勢迅速蔓延失控，最終引發大規模火警，空污及漫天黑灰影響周邊九如及屏東市數萬住戶，紛紛上網痛罵，要求環保單位及警方查辦。

    警方隨後於鍾嫌所駕駛的小貨車內查扣獵槍二支、喜德釘十顆、鋼珠七十顆及打火機等相關物品，初步檢視槍枝結構完整，鍾男與謝男具有原住民身份，但獵槍並未申請許可，警方將送鑑識單位釐清性能及來源；但三人都否認放火。這場堤防大火至昨天中午火勢才撲滅。

