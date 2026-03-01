高雄楠梓陸橋惡名「百慕達」 騎士常迷航

高雄楠梓陸橋被網友封為「楠梓百慕達」。（資料照）

記者蔡清華／專題報導

高雄楠梓陸橋匯集五個方車流，加上後勁溪與台鐵穿越，匝道的設計複雜，形成多處可能發生車流交織的危險路口，宛如迷宮般的車道動線，外地人騎機車繞不出來一點都不誇張，十多年前被網友封為「楠梓百慕達」，連Google地圖也被定標認證，惡名至今未解！

5方車流交織 每年約50事故

興建於吳敦義擔任高雄市長時代的楠梓陸橋，位居楠梓、橋頭及仁武間重要交通樞紐，開通卅多年來，設計不良批評不斷，至今機車騎士在陸橋「迷航」的情況仍經常發生。

最複雜車道，莫過於高雄北上往楠梓車站或橋頭的機車道，考驗騎士的方向感，稍有不慎就會走錯車道，甚至發生危險。

老翁繞不出迷宮 累倒路邊

曾有八旬老翁繞不出迷宮累倒在路邊，報警救援才脫困，還有機車騎士摔車倒臥車道上，頭部受創出血送醫不治，經統計，該路段每小時有上萬部汽機車流量，每年交通事故約五十件、造成約四十人受傷、交通違規約三千件。

多年來交通單位確實做了號誌及工程上的改善，但最大的癥結仍在工程設計不良，二〇一八年高雄市交通局首創在楠梓陸橋的機車道，依顏色指引方向，沿途依不同目的地，繪製四種不同顏色導標，但完工後迷航問題仍然未獲改善，挨批「治標不治本」，不熟悉路況的還是會迷路。

去年交通局規劃讓機車直接上楠梓陸橋，以削切分隔島、復舊及拓寬機車道增設號誌等方式，解決以往汽機車分流，讓機車道「化繁入簡」，原爭取一千二百萬元經費，預計今年動工，但因設計經費高出許多，且讓機車上橋又有汽、機車交匯動線上的安全問題，全案目前還在評估設計中。

高雄市長陳其邁曾在議會答詢時表示，楠梓陸橋交由交通局評估「以拆除為原則方向」能拆就拆，不過，考量陸橋車流量大、路口複雜，如果無法負荷當地交通需求，陸橋還是要保留，或進行改造。

