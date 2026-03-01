高熵合金之父葉均蔚 讓台灣成發源地

中央研究院院士葉均蔚被譽為「高熵合金之父」，擁有許多專利，開發出多元應用的產品。（記者吳柏軒攝）

台灣學術圈也有隱形冠軍！「高熵合金」（熵，讀音同商）由土生土長的中央研究院院士葉均蔚創始、命名、奠基核心理論，自發表後廿二年來仍讓台灣維持領先地位，他當年隱忍八年才發表論文，一舉成名，並帶動各項應用，也延伸高熵陶瓷、高熵化合物等多元發展。

創始、命名、奠基 應用多元發展

葉均蔚目前也是清華大學特聘研究講座教授，他解釋，熵是熱力學重要參數，其他參數如壓力、溫度都易理解，但熵代表「亂度」，如黑白球各五十顆混合，排列組合多，熵值大於混合前的狀態，傳統合金材料，多是一、兩種元素組合的「低熵」材料，若元素數變多或比例增加，容易形成脆硬的化合物，失去應用價值。

早期合金技術研發幾乎到頂，葉均蔚在卅一年前靈光乍現：「為何不嘗試多種元素同時融合？」他將高熵概念引入合金領域，利用卅種常用金屬元素，挑選五種以上當作主元素，進行合金混合實驗，各元素比例在五％到卅五％之間，形成高熵合金，反而抑制化合物的形成，打造出混合均勻的固溶體，如均勻的綜合果汁不易結塊。

隱忍8年發表論文 各國追不上

葉均蔚回憶，研究初期全無其他論文可參考，靠自身理論判斷與直覺摸索，隱忍八年，默默累積實力，數度因概念新穎遭鄙視，直到二〇〇四年五月正式發表高熵合金的開創性論文，且當年度一口氣發表五篇，「就是要將這個領域留在台灣！」

之後他每年平均發表十篇論文，讓他國研究者想追也追不上，更在二〇一六年登上頂尖期刊《Nature》專文，明確指出高熵合金的發源地就是台灣。

一戰成名，葉均蔚感謝國科會二〇〇一年起提供補助，在國家型前瞻奈米計畫下，首用高熵合金研發，二〇一七年也通過國家型專案計畫，投入高熵合金之原理及開發，到二〇二四年邁向功能性高熵材料之開發與應用專案計畫，更帶動十一校及研究中心成立全球首創「高熵材料研發中心」，使台灣成爲研究重鎮。

高熵合金取代致癌元素 使用者更健康

葉均蔚發明高熵合金，並定下四大核心理論：高熵效應、晶格扭曲效應、緩慢擴散效應以及雞尾酒效應；他指出，高熵合金性質好、延展性佳、亦有韌性，具各種性能，且不只合金領域，其他高分子、陶瓷、複合材料都可研究，自己已擁五十種專利，其中十多種成功商用，如高熵合金的蝸輪比傳統青銅蝸輪更耐磨，也研發高熵合金的無火花工具（避免爆炸），不用「鈹」這類昂貴且致癌的元素，讓使用者更健康。

中央研究院院士葉均蔚開創「高熵合金」，並從中延伸諸多應用工具開發。，如高熵合金硬膜或高熵骨板等。（記者吳柏軒攝）

中央研究院院士葉均蔚開創「高熵合金」，並應用到如無火花工具上，能避免使用有害人體健康的「鈹」元素，製作成本也下降。（記者吳柏軒攝）

