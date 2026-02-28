知本捷地爾雜草火警 延燒61公頃

知本濕地與附近林區擁有豐富鳥類生態。（荒野保護協會台東分會提供）

台東縣知本捷地爾從二十六日傍晚發生雜草火警，至昨天燒燬面積已達六十一公頃，部分火點仍未完全撲滅，當地是環頸雉、保育鳥黃鸝以及候鳥的重要棲地，保育團體擔憂當地生態恐遭受衝擊。

野鳥棲地遇劫 保育團體憂心

知本捷地爾二十六日傍晚五點二十四分傳出火警，風勢助長及水源不足，加上多處火點根本無路可進，外圍則動員義消兄弟鑽入樹林灌救，經徹夜搶救，昨天白天終於控制火勢，僅剩臨海側部分殘火仍反覆燃燒，中午出動空勤直升機於活水湖取水灌救，昨天入夜後警消仍在奮戰、戒備。

請繼續往下閱讀...

當地原開發為「捷地爾渡假村」，但廠商經營不善，「捷地爾」名稱仍保留。生態團體調查發現，當地有大量環頸雉、保育鳥黃鸝棲息，海灘更是候鳥重要棲地，黑面琵鷺還曾在此過冬。知本濕地被國際鳥盟在二〇〇四年劃設為「重要野鳥類棲息地」，如今遭遇大火，恐造成生態浩劫。

荒野保護協會台東分會組長蘇雅婷說，每年三月底都會進行鳥類調查，二〇二三年調查當天傍晚就發生火警，後來發現有三處起火點，「燒得很有技巧」，也造成隔年環頸雉的數量銳減。警義消透露，今年燒得比往年大、起火點更多，深夜還見到雉雞亂飛。

當地經三年休養生息，去年環頸雉創新高有二百零六隻，這次繁殖期前又發生大火，蘇雅婷說，即使鳥沒被燒死，原本求偶場地都燒成白地、鳥類四散，對族群繁殖恐有重大衝擊。

知本濕地與附近林區擁有豐富鳥類生態。（荒野保護協會台東分會提供）

台東縣知本捷地爾雜草火警現場火光衝天、照亮夜空。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法