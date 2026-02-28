竹塘米紅到澳洲 首度外銷96噸 打開海外市場 今年6月再銷300噸

「竹塘米」去年底首度外銷澳洲96公噸，獲熱烈回響，彰化竹塘鄉農會決定推出王牌「台中194號」，拓展海外市場。（記者陳冠備攝）

彰化縣「竹塘米」品質優良，去年底首度外銷澳洲九十六公噸，預計今年六月再銷售至少三〇〇公噸至墨爾本、雪梨等城市，成功打開海外市場，消息傳來，農民振奮直呼「種稻也能出頭天」，栽培關鍵之一是「全手工插秧」。

彰化竹塘鄉農會昨舉辦「一秧一顒望（盼望）」體驗，分享「全手工插秧」的種稻秘訣。

台南11號品質佳 高檔餐廳用米

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，「竹塘米」目前推廣契作品種，以台南十一號與台中一九四號為主；台南十一號是常見米種，竹塘緊鄰濁水溪，土壤水質得天獨厚，種植品質極佳，常作為高檔餐廳用米，去年九十六公噸外銷澳洲獲熱烈回響，今年可再銷售至少二〇〇公噸，農會對此銷售佳績甚感驚喜，決定推出王牌「台中一九四號」，加碼一〇〇公噸拓展海外市場。

台中194號嬌貴不易栽種 市價高

詹光信強調，台中一九四號每公斤市價近二〇〇元，極具競爭力，但植株嬌貴不易栽種，每年一期稻的分櫱期必須採「全手工單株插秧」，以提升去偽去雜效率，其單株秧苗可分櫱十七至三十三株，是傳統叢插的三倍，再搭配田間管理，品質自然上乘。

台灣優米公司董事長陳建彰分享說，去年試吃竹塘米後，驚為天人，內部進行品牌盲測也獲最高評價，加上契作穩定、價格合理，決定外銷試水溫，沒想到反應熱烈。他強調，將持續把台灣好米推向國際，讓世界品嚐台灣優質米。

