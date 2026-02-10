中市西屯中平路興建跨溪橋 拚下半年啟動

台中市因水湳經貿園區的各項重大建設逐步啟用，車流增加，在地民眾希望中平路興建跨越港尾子溪銜接中平北路橋梁，立委楊瓊瓔與市議員楊大鋐、港尾里長楊忠義昨會勘，水利署同意加速審議程序，建設局將同步啟動工程發包，拚今年九至十月動工，明年五月通車。

市政府為解決地方淹水夢魘，二〇二一年十二月底啟動西屯區牛埔橋改建工程，市府在中平路新建鋼便橋，維持區域通行，臨時鋼便橋在牛埔橋通車後拆除，隨著水湳會展中心、中央公園及水湳轉運中心陸續完工，中平路往水湳轉運中心必須遶到中清路，開車要多花十五分鐘，還增加中清路車流量，地方提出在中平路興建跨港尾子溪橋梁，銜接中平北路。

但依照二〇一〇年版治理計畫設計施工，將影響橋梁長度、道路銜接順平度，且整體工程經費達五千一百萬，水利署第三河川分署正辦理港尾子溪治理計畫修訂，建設局另提橋梁寬十五公尺，長二十五．五公尺方案，橋與道路落差較小，經費四千九百多萬元，但須待三河分署修訂案二〇二七年公告後始得提出申請。

三河分署昨允六個月內提出參數，建設局設計發包，楊瓊瓔希望最快九或十月動工，明年五月通車。

