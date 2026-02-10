為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    醫學生手術室打卡 面臨25萬重罰

    2026/02/10 05:30 記者黃旭磊／台中報導
    達文西手術示意圖，人物與新聞無關。（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

    達文西手術示意圖，人物與新聞無關。（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

    涉犯醫療法、刑法

    社群平台三天前流傳一張手術台照片，畫面中，醫護正進行達文西手術，畫面驚悚且涉及患者隱私，並可能觸犯「醫療法」洩漏病患隱私及「刑法」妨害秘密等罪嫌，台中市衛生局查出可能為醫學生拍照，責成校方醫教部及醫學系處理，校方查出可能是醫學系五年級學生所為，最重將依醫療法七十二條規定，處五萬至廿五萬元罰鍰。

    發IG限動引發爭議

    本報接獲爆料指出，中部有實習醫學生拍攝達文西手術台畫面，直接打卡並發IG限動，畫面中，達文西機械手臂（da Vinci Surgical System）刺進患者腹部，手術台疑似鮮血淋漓以黑白照片呈現，醫護人員圍繞，手術台旁有刀具等醫療器材，照片被po上網引發爭議，校方查出可能是醫學系五年級學生所為。校方強調，全案正在調查，待釐清後會向外界說明。

    由於台中榮總今年爆發重大醫療倫理事件，兩名神經外科醫師被拍到放任無照醫材廠商人員進入手術室執刀，現又發生醫學生疑拍攝手術畫面外流違法。中市衛生局表示，倘經查證屬實，該行為恐涉及違反「醫療法」第七十二條規定，即醫療機構人員因業務洩漏病人病情，將裁處五萬元至廿五萬元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播