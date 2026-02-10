醫學生手術室打卡 面臨25萬重罰

達文西手術示意圖，人物與新聞無關。（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

涉犯醫療法、刑法

社群平台三天前流傳一張手術台照片，畫面中，醫護正進行達文西手術，畫面驚悚且涉及患者隱私，並可能觸犯「醫療法」洩漏病患隱私及「刑法」妨害秘密等罪嫌，台中市衛生局查出可能為醫學生拍照，責成校方醫教部及醫學系處理，校方查出可能是醫學系五年級學生所為，最重將依醫療法七十二條規定，處五萬至廿五萬元罰鍰。

發IG限動引發爭議

本報接獲爆料指出，中部有實習醫學生拍攝達文西手術台畫面，直接打卡並發IG限動，畫面中，達文西機械手臂（da Vinci Surgical System）刺進患者腹部，手術台疑似鮮血淋漓以黑白照片呈現，醫護人員圍繞，手術台旁有刀具等醫療器材，照片被po上網引發爭議，校方查出可能是醫學系五年級學生所為。校方強調，全案正在調查，待釐清後會向外界說明。

由於台中榮總今年爆發重大醫療倫理事件，兩名神經外科醫師被拍到放任無照醫材廠商人員進入手術室執刀，現又發生醫學生疑拍攝手術畫面外流違法。中市衛生局表示，倘經查證屬實，該行為恐涉及違反「醫療法」第七十二條規定，即醫療機構人員因業務洩漏病人病情，將裁處五萬元至廿五萬元罰鍰。

