防鼠3不要點 漢他病毒不上身

專家建議用漂白水清潔受污染環境，收好食物飼料，讓老鼠沒得吃也沒地方住。（資料照）

改善環境 收好飼料 不讓牠來、不讓牠吃、不讓牠住

台北市大安區七十多歲老翁因受到漢他病毒感染，一月發病僅八天就不幸離世，是台灣廿五年來首例漢他死亡案例，近期又發生市區、捷運等地被目擊有老鼠竄跑，「安鼠之亂」引發民眾不安。專家指出，漢他病毒一直都存在台灣，溝鼠喜愛油性環境，建議居家可用漂白水清潔受污染環境，收好食物飼料，讓老鼠沒得吃也沒地方住。

台灣科技媒體中心邀請台灣大學公衛學院副院長蔡坤憲分析指出，漢他病毒目前主要存在部份溝鼠族群，傳播途徑是排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液及其污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，過年大掃除時，常有人類意外被感染發病的案例。

蔡坤憲指出，溝鼠喜歡油性環境，如餐飲業附近的水溝，且可沿水管移動，鑽隙縫或孔洞進入室內，民眾要留意居家是否有可入侵路徑，大掃除應戴口罩防吸入粉塵，並先以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待其消毒卅分鐘後再清理。

過去政府曾推「滅鼠週」發老鼠藥，但發現其他動物因捕食中毒老鼠而死亡，故取消。蔡坤憲表示，防鼠措施可遵循三不要點：「不讓牠來、不讓牠吃、不讓牠住」，收好食物和飼料、做好廚餘管理，整理居家環境，讓老鼠沒得吃也沒地方住，自然不會停留家中。

