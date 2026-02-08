為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿公阿嬤當主角 鹿草「百老繪」溫馨洋溢

    2026/02/08 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    松竹村長林明助(左)看到母親當主角的畫作，開心又驕傲。（記者王善嬿攝）

    出身嘉義縣鹿草鄉松竹村的畫家鄭炳煌，與藝術同好創辦鹿草寫生會，十二年來指導社區長者畫畫，用藝術關懷陪伴長輩，去年透過畫筆記錄松竹村長者生活點滴，昨天舉行「百老繪—松竹長青」鹿草寫生會作品成果展，不少長者由子孫陪同來觀展，現場洋溢溫馨氣氛。

    展覽在鹿仔草民俗文化學堂舉行，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜等人到場。翁章梁表示，感謝鄭炳煌等藝術家，十多年來教長者畫畫，讓長者在創作藝術過程中排遣時間，並透過與長者互動，邀請長者當模特兒，用敏銳與細膩筆觸畫成畫作。

    鄭炳煌說，鹿草鄉人口外流嚴重，當時受到社區邀請，指導村內長者畫畫消磨時間；去年由公所推動，寫生會先辦見面會，由藝術家與阿公阿嬤聊天彼此認識，再由藝術家用畫筆記錄長者生活點滴，歷時三、四個月，希望藉此讓社區文化被更多人看見，也成為藝術家與長者交流的珍貴記憶。

    松竹村長林明助八旬母親也是畫作主角之一，林明助說，感謝藝術家畫出媽媽神韻，媽媽偶爾會拍照，但從未當模特兒成為畫作主角，讓子孫既開心又驕傲。

