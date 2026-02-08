從糖尿病用藥變減重神器 瘦瘦針 醫界拉警報

台灣目前核准的GLP-1相關藥品

從糖尿病用藥到減重神器，「瘦瘦針」正快速改變台灣人的減肥方式。當減重不再只是少吃、多動，愈來愈多人選擇「打一針就好」，醫界開始示警，腸泌素相關藥物副作用與長期健康影響逐漸浮現，這已不只是單純的瘦身選擇，用藥風險必須全面攤開來看。

打一針就好？用藥風險應攤開檢視

「瘦瘦針」是以腸泌素為基礎的藥物，包括GLP-1受體促效劑，及結合GLP-1與GIP的雙重作用藥物，原本用於治療第二型糖尿病，透過延緩胃排空、增加飽足感來控制血糖與食慾，近年因減重效果顯著，也被用於肥胖症治療。

請繼續往下閱讀...

美逾4千使用者出現嚴重腸胃道問題

隨著越來越多人使用，美國自二〇二三年起出現大規模訴訟，已有逾四千名使用者指控使用後出現嚴重腸胃道問題、營養不良，甚至肺栓塞；英國亦通報逾千例胰臟炎案例，包含十七例不幸死亡。

我食藥署接獲腸阻塞、胰臟炎通報

台灣方面，食藥署統計，二〇二三年至二〇二五年間共接獲廿一件疑似不良反應通報，包括腸阻塞與胰臟炎。

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵指出，肥胖是一種需要長期管理的慢性疾病，減重藥物並非美容工具，也不是人人適用。她強調，「BMI27」是重要分水嶺，目前藥物僅適用於BMI≧30的肥胖族群，或BMI≧27且合併高血糖、高血壓、心血管疾病等共病者；BMI低於≧24的健康族群，應回歸飲食與生活型態調整。

高湘涵示警，體位正常者若濫用減重藥物，恐導致骨骼肌流失，形成「肌少型肥胖」，反而讓代謝率下降、未來更容易復胖。減重不該只靠「打一針」，而應由醫師評估，結合營養與運動介入，才能安全、可持續。

醫示警：濫用恐形成肌少型肥胖

中華民國內分泌學會常務理事王景淵指出，醫院端多半仍將藥物用於糖尿病或心血管高風險族群，但在診所端，確實觀察到多數被用於減重，然而非糖尿病族群缺乏同等強度的醫療監測，風險不能相提並論。

他也提到，GLP-1原本是針對準糖尿病或早期患者，希望透過減重延後發病，「若沒有糖尿病、也沒有明顯風險就用藥，我會認為，出發點是錯的。」

台大醫院家庭醫學部主治醫師黃國晉強調，沒有過重或肥胖者，本來就不應使用GLP-1類藥物，即使有短期需求，也應由醫師評估、循序調整劑量。這類藥物仍屬處方藥，唯有搭配飲食、運動與生活型態調整，才能降低停藥後復胖風險。

從糖尿病用藥到減重神器，「瘦瘦針」正快速改變台灣人的肥方式。醫界示警，腸泌素相關藥物副作用與長期健康影響逐漸浮現。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法