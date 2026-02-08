桃捷長庚線 擬採輕軌設20站

捷運銀線全長約17公里，目前仍在進行可行性評估階段，圖為路線示意圖。（捷工局提供）

全長約17公里 起點長庚大學終點桃園火車站 明起至11日開3場說明會

桃園市政府推動興建捷運桃園長庚線（銀線），明天至十一日召開三場地方說明會，向路線所經龜山區、桃園區為主的鄉親介紹規劃草案，並聽取民眾意見與建議，讓銀線建設符合地方發展需求，歡迎民眾踴躍參與，而捷運工程局日前在市議會臨時會進行銀線計畫專案報告時，民進黨議員李宗豪、陳雅倫都要求市府將銀線列為優先路網，加速推動期程並於官網公告進度。

議員要求列優先路網並公告進度

捷工局長劉慶豐說，捷運銀線初步規劃採輕軌系統，全長約十七公里，起自長庚大學，經文化一路、文化二路、龜山一路、忠義路、南崁溪沿岸、三民路、萬壽路，終點桃園火車站，預計設置廿座車站及一座機廠，全案已進期中審查作業，初步研究成果包含必要性、重要性、財務可行性等，參與審查專家學者都認銀線對改善地方交通有很大助益。

規劃與機捷等5條捷運、台鐵轉乘

劉慶豐說，銀線可強化桃園區與龜山、林口地區的軌道建設，滿足桃園區往返林口長庚醫院就醫及就業、就學等需求，未來將與桃園機場捷運、捷運綠線、捷運棕線、台鐵及規劃中的捷運青線、橘線等交會轉乘。

捷工局三場捷運銀線地方說明會舉辦時間、地點，分別是明晚七點在龜山區陸光市民活動中心、十日晚上七點在桃園區東壽市民活動中心、十一日晚上七點在龜山區公西市民活動中心舉行。

12至22日機捷北車增發清晨5點加班車

另，春節連假九天，預料是出國旅運高峰，桃園捷運公司規劃機捷從十二日至廿二日，提供清晨五點從A1台北車站發車加班車，沿途停靠A3新北產業園區站、A8長庚醫院站及A12機場第一航廈站，五點四十一分抵達A13機場第二航廈站；為配合加班車次行駛，在A1站及A3站提早於清晨四點卅分開站，A1站市區預辦登機服務提早到四點卅分開始，A8、A12、A13等站則提早於清晨五點開站。

