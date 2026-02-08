高雄冬日遊樂園開幕 「超人」搭遊艇進場

「鳳山光之季」高8公尺主燈「我愛鳳山」亮起來。（記者陳文嬋攝）

愛河灣2座15米高裝置藝術驚豔 陳其邁偕60名城市守護超人走紅毯

「高雄冬日遊樂園」昨天傍晚於愛河灣開幕，十五公尺高的兩座巨大「超人力霸王」現身，並邀請六十名默默付出的城市守護超人，與高雄市長陳其邁一同降臨港灣，象徵守護高雄。

請繼續往下閱讀...

晚間燈光秀 碼頭串聯海面變舞台

開幕最大亮點是十五公尺高的兩座巨大超人力霸王裝置，於高流中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角帥氣現身，並由智慧無人船及十艘遊艇超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇進場；觀光局長高閔琳指出，有信心今年參觀人潮會突破去年的六百萬人次。

陳其邁與六十名默默付出的鏟子超人、救災、救護及疏運人員等城市守護超人，一同走上紅毯；陳其邁說，高雄有許多城市超人，守護這座城市，今年邀請超人力霸王，象徵一起守護高雄。

碼頭樂園22項設施 免費玩到3/1

舞台上演出精采的超人力霸王對打秀，傑洛與貝利亞的經典對決真實呈現在民眾眼前；晚間接續有燈光秀展演，將港區倉庫、碼頭與海面串聯為大型展演舞台。

活動同時於高雄港十六至十八號碼頭打造樂園，廿二項遊樂設施免費玩，包含新增的恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、小恐龍、小火車等七項機械遊具，以及積木小火車、星際探險兩座大型氣墊設施，並設置二至四歲幼兒專屬遊戲區，將持續至三月一日。

鳳山光之季創意踩街趣 探索歷史

另一方面，「鳳山光之季」也於昨天登場，一．五公里佈設十座藝術燈、十處光環境點亮鳳山，串聯鳳山車站大樓、大東文化藝術中心，陪伴民眾歡樂到元宵節。

「鳳山光之季」由「鳳山拾光遊」打頭陣，鳳山居民六百多人以創意裝扮，從鳳山捷運站出發，沿曹公圳踩街，走訪平成砲台、曹公廟、鳳邑城隍廟、鳳儀書院等景點，探索鳳山歷史。

高雄冬日遊樂園燈光秀展演，將港區倉庫、碼頭與海面串聯成為大型舞台。（高市府提供）

高雄冬日遊樂園開幕，吸引眾多人潮參與。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法