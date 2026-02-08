為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中大安媽祖雕像將豎立 宗教中立爭議再起

    2026/02/08 05:30 記者張軒哲／台中報導
    台中市大安港媽祖雕像即將豎立，宗教團體到園區做禮拜，表達訴求。（記者張軒哲攝）

    台中市大安港媽祖雕像即將豎立，宗教團體到園區做禮拜，表達訴求。（記者張軒哲攝）

    台中市大安港媽祖雕像，一月舉行上梁典禮，卅公尺高的媽祖雕像含基座約十八層樓高，將成為台灣本島最高的媽祖雕像，預計九月豎立，但台灣宗教自由關懷協會成員昨在園區舉行讚美禮拜，他們反對市府用公帑興建媽祖園區，呼籲重新檢討園區定位。

    大安港媽祖文化園區興建一波數折，也屢次遭質疑違反宗教中立，台中市多個教會團體代表前年在市府前廣場做禮拜、唱詩歌，表達不滿，昨眾人齊聚園區門口做禮拜表達訴求。

    台中市台灣宗教自由關懷協會指出，政府對宗教團體應保持宗教中立及平等原則，但市長盧秀燕花費公帑興建大安港媽祖文化園區，管理與未來營運都需使用政府預算，違反這些原則。尤其市府用公帑興建遊客中心，今年將進行招商並豎立媽祖雕像，應立即停止，建議園區以海洋文化為主軸，不是媽祖雕像。

    台中市府表示，大安港媽祖文化園區以「文化觀光」為規劃方向，並非以宗教活動或特定宗教信仰作為園區定位，園區主要功能為提供市民及遊客多元觀光、遊憩及休閒使用，另園區內媽祖雕像本體由興富發基金會捐贈，並未使用市府預算，相關設置亦依法辦理。

