元宵月全食 2月先推導覽

三月三日元宵節當晚將出現難得的月全食。 （台北天文館提供）

今年三月三日元宵節當晚將出現難得的月全食天象，台灣可完整觀賞本影食階段。台北市立天文館表示，天文館展示場將於二月推出「月全食」假日主題導覽，透過專業解說，帶領觀眾認識月全食的形成原因、過程與觀測重點，為迎接元宵夜的精彩天象提前暖身。

可見血月 觀測條件佳

天文館表示，本次月全食自傍晚開始，十七時五十分月出時即為初虧，月面可見明顯缺角；十九時四分進入全食階段，十九時卅四分達到食甚，至廿時三分生光，全食歷時約五十九分鐘。

請繼續往下閱讀...

全食期間，月球因為地球大氣折射太陽光而呈現暗紅色調，形成俗稱的「血月」，整個過程在台灣皆可以清楚觀賞，觀測的條件相當理想。

天文館於二月規劃月全食主題導覽，由專業解說員以淺顯易懂的方式說明月食的科學原理、食分變化與血月成因等。主題導覽於假日十時、十一時及十四時、十五時、十六時各舉辦一場（寒假期間每日皆有場次），無需預約。

此外，天文館頂樓觀測室每日於十至十二時及十四至十六時免費開放，提供民眾透過專業設備安全觀察太陽黑子，認識太陽表面活動；每週六十九至廿一時也安排夜間觀星活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法