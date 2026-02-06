桃園南門市場加菜金 今、10日各發200份

桃園市桃園區南門公有零售市場去年十一月初遭祝融肆虐後，市府重建攤舖，文化街施工圍籬日前全數拆除，市場恢復營運，市府舉辦「開市大吉集客活動」，昨、今天與十日有條件發送一百元加菜金，每日限量兩百份，民眾來市場消費，不限金額，憑商品實體，就可兌換加菜金，每人每日限領一次，且透過身分證號碼把關，昨天發放在短短半小時被搶領一空，經濟發展局長張誠還與財神爺進市場發糖果，洋溢喜氣，促進買氣。

市府在重建南門市場過程連帶整頓文化街等周邊道路，文化街已完成人行、道路及停車格等標線劃設，原本的魚市場土地屬於私人所有，經發局暫時協調規劃為機車停車場，約可停放一百輛機車，給採買的民眾免費使用，也解決過去文化街停車亂象，民眾也可將汽機車停放在文昌公園、南門市場地下收費停車場。

此外，南門市場災後重建臨時市場，除了四十二個攤、舖位用以安置原公有市場攤商，另劃出十九個臨時攤位，提供文化街及南昌東、西街攤販抽籤進駐，卻有攤商投訴攤位點交至今一週仍無電可用；經發局回應，由於牽電需要借道其他攤商的位置，仍要協調處理，最快今天進場施工完竣供電。

