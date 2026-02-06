不再殺豬 高雄肉品市場將轉型

討論逾十多年、每屆議會必問的高雄肉品市場遷建計畫傳出進展！高市農業局長姚志旺昨在議會證實，市府與農會達成初步共識，評估不再殺豬、就地轉型。

轉型冷鏈或食品加工

高雄肉品市場建於一九六六年，現址面積約二．五公頃，由高雄地區農會及高雄市政府合資經營，年交易豬隻約廿萬頭。

請繼續往下閱讀...

市場位於三民區民族一路上、屬高雄蛋黃區，隨市區整體發展，周邊社區對於肉品市場內的屠宰環境頗多抱怨，基層乃至里長、議員數度陳情遷建。

市府原決議二〇二四年啟動肉品市場遷移計畫，卻因土地產權問題卡關，高雄地區農會主張擁有市場土地所有權，與高市府進行訴訟；民代建議市府應有魄力，可先對市場老建物總體檢，農業局當時強調會持續與農會協商。

議會昨審查農業局總預算、一筆關於肉品市場歲出（土地稅）項目時，市議員黃香菽發言追蹤肉品市場遷建案進度，農業局長姚志旺答詢指出，市府已與農會達成初步共識，原則上會調整現有屠宰環境、原址就地轉型。

農業局官員私下補充，農會也了解屠宰對周邊環境的影響，傾向將屠宰業務轉移至其他場域，原有空間則轉型冷鏈、或者食品加工等對社區影響較小的使用模式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法