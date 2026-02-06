為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北備平安袋、平安餐 春節助急難弱勢

    2026/02/06 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    新北市平安袋發放時間為2月14日至22日，有急難需求的民眾可就近至派出所、分駐所領取。（記者黃政嘉攝）

    新北市平安袋發放時間為2月14日至22日，有急難需求的民眾可就近至派出所、分駐所領取。（記者黃政嘉攝）

    新北市府推動「春節平安服務」邁入第十一年，今年準備二〇〇〇份「春節平安袋」，並結合全市一〇〇間宮廟寺院提供「平安餐」、偏區里辦公處提供弱勢家庭「區里平安箱」，以及四大超商「幸福保衛站」服務，市長侯友宜盼需要幫助的民眾在春節期間也能溫飽無虞、安心過年。

    侯友宜表示，春節平安袋備有白米、麵條、泡麵、調理包及罐頭等物資，另結合「好日子愛心大平台」媒合一萬張待用餐券，需要的民眾可於春節期間持券至愛心店家取餐。

    新北市社會局長李美珍指出，今年春節平安袋持續結合元亨寺台北講堂、新莊慈祐宮、手信坊公司捐助物資，嘉里大榮物流公司協助包裝與配送，今年平安袋為二月十四日至廿二日發放，有急難需求的民眾可就近至派出所、分駐所領取，警方值勤若發現有民眾需要，也會主動致送平安袋。

    四大超商提供「幸福保衛站」服務

    市府結合善心宮廟寺院於農曆除夕至初五辦理平安餐服務，供應粥品、麵食、湯圓等熱食，關懷弱勢族群及街友，相關資訊將公布於市府官網；幸福保衛站服務全年無休，針對十八歲以下兒少，若因家庭突發變故或緊急狀況有餐食需求，可就近至全國二二九三間四大超商門市登記取餐；區里平安箱則由偏區里辦公處評估，發放給有需求的弱勢家庭。

