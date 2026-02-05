為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園13公有市場推399元福袋 今午線上開賣

    2026/02/05 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    十三個公有傳統市場福袋各具特色。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市今年雙主場年貨大街活動，桃園場桃園藝文園區將於六日、中壢場中壢銀河廣場於十日登場，市府經濟發展局串聯十三個公有傳統市場，推出限量五折特色福袋，內容物總價值八百元，下殺到三九九元，數量有限，新永和市場四十套，其餘各市場各卅套，售完為止，今天中午十二點於KKTIX線上開賣，民眾可至經發局臉書粉絲頁查詢。

    市長張善政昨於新永和市場開箱各市場福袋，並發送市府福袋給攤商及採買民眾，預祝新春愉快；經發局長張誠表示，市府同時於各公有市場推出年節妝點打卡抽獎活動，民眾於市場消費即可獲得限量紅包袋。

    十三個公有傳統市場的限量福袋，依在地特色精選年節商品，像是新永和市場主打日式綜合鍋物，搭配火鍋蔬菜組與活凍鮑魚；南門市場蜜汁肉條、甜鹹年糕及臘腸等傳統年味；大湳市場黑豬肉香腸、綜合堅果與過年必備時蔬包。

    大園市場推出開運時蔬包，搭配雞肉及牛、羊肉片，象徵新年好運與豐收；新明市場大白蝦與日本火鍋料；新屋第一市場全家福滷味大賞與香腸、客家米食禮包，忠貞市場雲南香腸、雞肉與冷凍白蝦。

    桃園市十三個公有傳統市場，推出限量五折福袋，市長張善政昨於新永和市場開箱各市場福袋。（記者鄭淑婷攝）

