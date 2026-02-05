為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節農產供應無虞 價格親民

    2026/02/05 05:30 記者楊媛婷、孫唯容／台北報導
    今年情人節逢週六，台北花市預估今年玫瑰花價格會下跌兩成。（記者孫唯容攝）

    農曆春節將屆，民眾陸續展開採買，農業部昨表示，春節農漁畜產品供應無虞，水果供應量將因應年節需求增逾二成，花卉增逾一倍，蔬菜、水產品供應量增逾三成，豬肉將從每日屠宰二．一萬頭毛豬增到二．六萬頭。不過應景水產品金鯧，比去年同期約漲廿八．四％。

    今年的農曆春節年假長達九天，不少人備貨準備過年。農業部統計處長王淑娟表示，已協調縣市政府與農漁畜團體、批發市場依市況加強貨源調配，近期氣候涼冷並且日照充足，蔬菜品質好價格也親民，棗子、蓮霧、釋迦、椪柑、桶柑、茂谷柑正值產期，金鯧、鱸魚、石斑等國產水產品供應充裕，毛豬也加強調度擴大供應。

    王淑娟說明，已協調台北果菜市場蔬菜供應量將從每天約一四五〇噸增加到一千九百噸，國人喜愛的高麗菜、大白菜、白蘿蔔、芥菜、花椰菜等，供應量增加卅一％以上；水果供應量將由每天四八三噸增加到六百噸，供應量增加廿四％以上，台北花市每日花卉供應量將從七萬把增加到十六．八萬把，花卉百合、銀柳、菊花供應充裕。

    情人節花卉價格估跌2成

    台北內湖花市十二日起連續營業一〇八小時不打烊。台北花市董事長饒煥美表示，今年逢閏月，花卉生長周期延長，切花供貨量約增加十五％，加上出國旅遊民眾多，買氣恐稍微弱一些，預估價格比往年便宜一成左右。今年情人節逢週六，無法送花到辦公室也會影響買氣，價格預估下跌兩成。

    水產品部分，各消費地魚市場每日供應量由二九〇噸增加到三八〇噸，畜產品部分毛豬每日拍賣頭數從二．一萬頭增加到二．六萬頭，土雞每週二百萬隻增加到二一三萬隻。

    至於節前農產品價格部分，王淑娟表示，蔬菜、水果、花卉、豬肉等價格都比去年同期更親民，雞蛋產地價則比去同期漲廿四．三％。農業部表示，因去年雞蛋價格比往年便宜，目前雞蛋價格還算合理。

    農曆春節即將到來，農產品需求量大增，圖為台北市第一果菜批發市場交易情形。 （資料照）

