產發獎勵案減 北市府︰因審查標準提高

台北市產業發展局設有產業發展基金，提供相關補助鼓勵新創產業。但市議員李明賢發現，近年申請獲准數量有減少趨勢，恐反映景氣變差，呼籲市府正視。產發局回應，因基金餘額逐年下降，在有限資源下，自二〇二一年起提高審查標準；此外，二〇二三年推出新創三箭、二〇二四年起每年編列二億元挹注基金，今年更編列二．五億元基金補助預算，補助件數、金額已逐漸增加。

反映景氣變差？ 議員籲正視

李明賢指出，依據「台北市產業發展自治條例」設置「台北市產業發展基金」提供投資獎勵補貼及研發、品牌、育成、創業等創新計畫補助，凡台北市公司或商業符合資格皆可申請。但調閱核准補助件數，二〇二一年前，都有約兩百多件核准數，在此之後卻變得愈來愈少，二〇二一年銳減到一四五件，補助金額一．七億餘元，二〇二二年更僅九十九件，補助金額一．一九億餘元。他質疑，申請件數與金額下滑，代表景氣堪憂？還是台北市新創熄火？市府應妥善研究減少原因，研判是否北市創新或投資環境出問題。

6年前200多件 4年前掉至99件

產發局說明，「台北市產業發展獎勵補助計畫」提供多項創新補助資源，新創團隊申辦情形踴躍，二〇一五年至二〇二〇年申請及核准件數皆呈現明顯成長，這導致基金餘額逐年下降。鑑於基金餘額有限，自二〇二一年起透過「提高審查標準擇優補助」及「強化預算額度掌控」等作法改善基金財務狀況，因此核准數與補助金額有所下降。

產發局︰近3年件數、金額漸增

產發局表示，但二〇二三年起推出新創三箭，根據統計二〇二三年至二〇二五年十一月底止，產業發展獎勵補助計畫已核准三四五案、補助金額五．六億餘元，超過八成補助案件為成立八年以下的新創企業，對於新創業者提供相當資源協助。

