出國購買化粧品轉售 最高罰百萬

有民眾出國旅遊購買化粧品返國後上網轉售，高市衛生局去年就查獲六十三件，裁罰金額達九十九萬五千元。

高雄去年查獲63件 開罰近百萬

衛生局指出，疫情後民眾出國旅遊人數成長，購物消費行為增加，有民眾自國外購買化粧品回國上網轉賣他人，已違反《化粧品衛生安全管理法》販售化粧品須辦理產品登錄及產品標示的規定。

衛生局發現民眾常於國外旅行時購買化粧品，回國後發現採購數量太多用不完，透過網路平台轉賣他人，依法違者可裁罰一萬至一百萬元。

高雄市統計去年查到違反販售化粧品共六十三件，以化粧水、化粧油及面霜乳液類有廿八件最多，累計裁罰共五十一萬餘元，其次為沐浴乳及洗髮乳共十三件。

衛生局提醒，化粧品須辦理登錄及標示，才可以合法販售，網購非合法輸入化粧品安全保障不足；另赴國外購買的化粧品，因未經國內廠商合法輸入，一旦使用前未注意產品用途或正確使用，以致造成傷害，僅能自行向國外求償，提醒民眾購買前仍應謹慎，以保障自身安全。

此外，玻璃安瓿（AMPOULE）容器依法不得作為化粧品容器使用，民眾若自國外購買玻璃安瓿為容器的化粧品，須事先填具「化粧品貨品進口同意申請書」，並向衛福部申請後才能輸入，且限供自用不得販售。

