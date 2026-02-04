為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    出國購買化粧品轉售 最高罰百萬

    2026/02/04 05:30 記者黃良傑／高雄報導

    有民眾出國旅遊購買化粧品返國後上網轉售，高市衛生局去年就查獲六十三件，裁罰金額達九十九萬五千元。

    高雄去年查獲63件 開罰近百萬

    衛生局指出，疫情後民眾出國旅遊人數成長，購物消費行為增加，有民眾自國外購買化粧品回國上網轉賣他人，已違反《化粧品衛生安全管理法》販售化粧品須辦理產品登錄及產品標示的規定。

    衛生局發現民眾常於國外旅行時購買化粧品，回國後發現採購數量太多用不完，透過網路平台轉賣他人，依法違者可裁罰一萬至一百萬元。

    高雄市統計去年查到違反販售化粧品共六十三件，以化粧水、化粧油及面霜乳液類有廿八件最多，累計裁罰共五十一萬餘元，其次為沐浴乳及洗髮乳共十三件。

    衛生局提醒，化粧品須辦理登錄及標示，才可以合法販售，網購非合法輸入化粧品安全保障不足；另赴國外購買的化粧品，因未經國內廠商合法輸入，一旦使用前未注意產品用途或正確使用，以致造成傷害，僅能自行向國外求償，提醒民眾購買前仍應謹慎，以保障自身安全。

    此外，玻璃安瓿（AMPOULE）容器依法不得作為化粧品容器使用，民眾若自國外購買玻璃安瓿為容器的化粧品，須事先填具「化粧品貨品進口同意申請書」，並向衛福部申請後才能輸入，且限供自用不得販售。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播