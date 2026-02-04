為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高屏春節疏運 國道客運增至3625班次

    2026/02/04 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    春節疏運，高屏國道客運增班達3625班次，提升整體運能超過9%。（記者陳文嬋攝）

    春節疏運，高屏國道客運增班達3625班次，提升整體運能超過9%。（記者陳文嬋攝）

    13日起跑 高雄至墾丁線每天增達234班次

    農曆春節連假九天將屆，高雄市監理所昨天宣布高屏春節交通疏運十三日起跑，高雄至墾丁線每天增至二三四班次，國道客運增至三六二五班次，尖峰時段將機動加班，讓民眾候車不超過二十分鐘。

    尖峰加開 候車不超過20分鐘

    公路局南區養護工程分局預估十七日至十八日為返鄉高峰、十九日至二十日為旅遊高峰，二十一日至二十二日為收假高峰；國道客運統聯、和欣二家客運業者原規劃三三二五班次，春節連假加開三百班次，提升整體運能超過九％，尖峰時段將視運輸需求機動加班，以候車不超過二十分鐘為原則。

    高墾線春節也增班二十五％，每日增至二三四班次，包括九一八九墾丁快線、九一二七D大鵬灣琉球線等，並提供多國語言網路預約訂票服務。

    旗山老街 擴大徒步區管制

    南分局完成高屏十大旅遊熱點的疏運路線，包括高雄燈會、義大世界、野森動物學校、旗山老街、佛光山平安燈法會、屏東燈節、熱帶農業博覽會、墾丁大街等，每天將視人潮彈性增加車次；熱門景點旗山老街增至近千個停車位，並擴大行人徒步區管制範圍，民眾逛街停車更方便。

    高雄燈會冬日遊樂園以「超人力霸王」為主題，民眾可搭乘捷運、輕軌前往；野森動物學校可搭乘高雄客運內門路線，春節連假每天往返各十五車次；義大世界規劃六條市區客運路線，春節連假共規劃一二五〇班次；佛光山平安燈法會規劃哈佛快線、大樹祈福線等三條路線，春節連假每天往返八十二班次。

    此外，省道台二十線南橫公路梅山口至向陽路段，春節連假每日上午七點至下午二點放通行，下午五點前須離開管制路段。

    農曆春節將至，旗山老街年味漸濃。（記者陳文嬋攝）

    農曆春節將至，旗山老街年味漸濃。（記者陳文嬋攝）

    
    
