春節遊東海岸 樂舞表演手作體驗

台東小野柳擁有奇岩海岸美景，遊客新春假期可走訪踏春。（記者黃明堂攝）

迎接新春假期，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處規劃不間斷的服務與系列活動，從壯麗的自然景觀到豐富的文化體驗都有。

在遊客服務方面，轄內花東八處遊客中心僅除夕休館，都歷遊客中心將於大年初一至初三舉辦「新春好運不停蹄」特別活動，每日提供兩場限額挑戰關卡體驗；阿美族民俗中心則自初二起，由「Amis旮亙樂團」進行每日三場的樂舞表演與文化體驗；初一至初五在成功海洋環境教室有線上報名的手作鑰匙圈DIY。

包含北回歸線市集、月光海咖啡屋及綠島朝日溫泉在內的多處景點，除了除夕休息外，均照常陪伴旅客過節；渚橋休憩區的賣店業者將於大年初六舉辦開幕啟航派對。

台東小野柳、瑞穗露營區正常營運

針對熱愛大自然的遊客，台東小野柳、花蓮石梯坪及瑞穗露營區在春節期間均維持正常營運，喜愛深度旅遊的玩家則可提前預約「海派玩家」或花東觀光圈等部落體驗行程。為了讓旅程更加順暢，東管處不僅協請警力於重點路段疏導交通，更結合智慧科技提升便利性，包含中華電信用戶進入轄區後將收到即時路況簡訊，民眾也可透過官網掌握即時影像、停車場空位資訊及交通疏運路網圖。

