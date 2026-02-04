民雄頭橋陸橋3月3日開拆 地方憂衝擊交通

頭橋陸橋拆除期間，頭橋平交道交通將更加壅塞。（記者蔡宗勳攝）

配合「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」進行，民雄鄉頭橋陸橋預計三月三日起進行拆除作業。交通部鐵道局中部工程分局昨召開施工交通維持說明會，當地村長均憂心對交通造成重大衝擊，影響鄉親行的安全，民雄工業區廠商也對重車行駛受限，擔心無法如期交貨恐受罰。中部工程分局第四工務段段長陳銘煌強調，會加強交通維持，確保安全與暢通，並進行滾動式檢討，務必將影響層面降到最低。

鐵道局：滾動式檢討 影響降到最低

說明會由陳銘煌主持，縣議員黃啟豪到場關心，民雄與頭橋兩產業園區廠商代表及當地人士與會。

陳銘煌指出，頭橋陸橋拆除後，改為平面道路，將設置工業一路臨時平交道來維持原頭橋陸橋穿越鐵路功能，車道配置維持原陸橋寬度十二公尺，採雙向各一混合車道；替代道路改由頭橋平交道、森永廠前平交道、文隆陸橋、民雄陸橋或世賢路一段通行。

施工期間，十五噸以上車輛禁行時段，包括工業二路耀明宮上午七點半至八點半、中午十一點半至一點、下午四點半至六點；工業一路至文化路上午七點半至八點半、下午四點半至六點；工業二路至黃昏市場上午七點半至八點半。工業五路金興社區、金興村忠義街都禁止十噸以上車輛通行。

興南村長籲確實執行管制時段與路段

興南村長黃丞鈞說，工業二路耀明宮路段原就易壅塞，頭橋陸橋拆除期間恐雪上加霜，重車頻頻進出，不僅交通易打結，村民行的安全讓人憂心，務必要確實執行管制時段與路段。

物流業者表示，車子重量幾乎都廿六噸以上，且須配合顧客時間收送貨，拆除作業期間層層管制，他們將無法正常營運，希望可以給予特別通行證來解決問題。

陳銘煌說，統整大家意見後會與相關單位研商，在確保安全與維持交通順暢前提下進行調整，執行後也會滾動式檢討，將衝擊降到最低。

