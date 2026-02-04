為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南春節吃喝玩樂 行春網一站掌握

    2026/02/04 05:30 記者王姝琇、吳俊鋒／台南報導

    便利民眾規劃春節、元宵連假遊，觀旅局彙整逾百項春節活動建置「二〇二六台南行春」網，包括展覽、演藝、廟宇活動、花海、導覽、燈會、交通等資訊，串聯即時交通資訊網，讓民眾一站掌握台南過年走春資訊。

    南市府透過建置「二〇二六台南行春」網站，整合原本分散的旅遊資訊，提供清楚、好查詢的旅遊指引，無論是親子家庭、好友結伴或自由行旅客，都能快速找到符合需求的行程安排。市長黃偉哲推薦，台南春遊活動相當精彩，有被譽為最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」、曾獲德國紅點設計大獎的「月津港燈節」及「新營波光節」、普濟燈會等指標性燈節，亦可走訪六甲落羽松、梅嶺賞紫牡丹，順訪寺廟祈福，各文化古蹟景點、藝文展館與文化園區，也都規劃豐富的展覽及活動。

    虎埤老街線散步導覽 免費線上報名

    觀光旅遊局在農曆年假時推出台灣好行「一六八虎埤老街線散步導覽」，結合新化的自然風情與歷史脈絡，讓民眾藉由便利的公共運輸，步行采風地方知名景點，來趟知性的人文走春，即起免費線上報名。一六八虎埤老街線散步導覽的活動時間為本月十八至廿一日，共計四梯次、八十個名額，市府邀請大家來體驗台南的山城文化與低碳旅遊。

    圖
    圖
