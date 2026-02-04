台61線春節易壅塞 6路口管制

今年農曆春節九天連假，新竹區監理所苗栗監理站、公路局中區養護工程分局昨對苗栗縣春節期間較多車流景點與台六十一線易壅塞處，公布交通疏運措施，建議民眾多利用大眾運輸，轉乘也享有優惠。

公館、獅潭 也可以採草莓

公路局中工分局指出，依春節假期特性，十八日（初二）至廿日（初四）多為遊憩車旅次；廿一日（初五）多為收假旅次，預估當天台六十一線下午至晚間出現大量車潮，為了疏解台六十一線北上車流，將於廿至廿二日，每日中午十二點至晚間九點，依時段封閉台六十一線冷水坑、復興路口、中美里、保福路、竹南垃圾場及大山腳等六處平交路口。

請繼續往下閱讀...

至於大湖草莓採果熱區，公路局表示，公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等地也可體驗採果趣，建議下國道一號苗栗交流道車流可經台六線到公館地區草莓園、北部民眾則經台三線往南到獅潭、自中南部北上經台三線至南湖、馬拉邦山採草莓；除台七十二線，也可利用台三線、台六線，可經苗一二四線、苗一三〇線、苗一四〇線、苗二十六線及苗五十二線轉接台三線。

苗栗監理站建議民眾使用iBus app查詢交通資訊，春節搭乘指定八十八條國道客運路線，透過高鐵、台鐵轉乘可享優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法