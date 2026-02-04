中市春節搭計程車 每趟次加收50元

下週就開始放長達九天的農曆春節假期，交通局表示，自二月十三日起至二月二十二日（大年初六）止，共計十日，中市計程車將實施春節加成費率，包括傳統計程及多元計程車，每趟次加收五十元，但請民眾注意，計費表跳出收費金額已含五十元，不用另交，二月二十三日零時起，全面恢復原收費方式；此外，為體恤公車駕駛一整年的辛苦，台中市公車班次春節也將會調整，近期會公布。

計費表收費金額已包含

市府每年春節期間循往例啟動春節模式，實施加成收費措施，交通局今年計程車業者討論，跟去年一樣加收五十元，而且內含在計費表內，若民眾春節期間搭計程車，有駕駛要另外加收五十元，請跟交通局來檢舉。

為讓國內外乘客都能清楚了解春節費率規定，交通局已印製中、英、日三國語言的收費說明貼紙，會請駕駛張貼於車內明顯處，降低語言溝通誤會。今年也持續準備韓國、泰國、印尼、越南等四國語言宣傳單，並請相關公（工）會加強宣導，請民眾留意收費方式。

從13至22日共計10天

交通局表示，由於春節加成會面臨到跨夜的問題，若民眾搭計程車是跨在未加成日及加成日，計程車不能加成，同理，若是民眾加成日深夜搭計程車，到站時未加成日，還是要依新表加成收費。

此外，交通局表示，台中市有八千二百多輛計程車，請民眾下車時務必向駕駛索取乘車證明，如遇駕駛不依規定收費、擅自加價等違規情形，請記下車號、搭車時間、駕駛姓名及上下車地點，撥打市民專線一九九九反映，市府將即時查處。

