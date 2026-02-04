為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    翻轉逆境 低收戶少女考取台大

    2026/02/04 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    板信銀行提供助學金給小亭（右）。（新北市社會局提供）

    來自低收入家庭的小亭，幼年即接受安置，在社工與安置機構長期陪伴下穩定成長，今年錄取國立台灣大學工學院，以實際行動寫下逆境翻轉的人生篇章，也為安置兒少自立向學樹立勵志典範。

    社會局指出，十八歲的小亭幼時母親病逝、父親受限於經濟與照顧能力，經社工評估後與弟弟一同接受安置。三歲起她在板橋第二社福中心與安置機構的照顧下成長，板橋第二社福中心主責社工陳玟伶追蹤關懷，並串聯機構、學校及民間資源挹注，也在節日與寒暑假安排小亭與父親團聚，維繫家庭情感連結。

    陳玟伶說，小亭與弟弟課業優異，小亭嚮往台大，曾到台大校園參訪，她也協助蒐集相關科系資訊，強化升學動機與信心，最終錄取台大工學院。

    安置機構院長蘇鈺惠回憶，小亭剛到機構時因家庭變故情緒不安，姊弟曾被初步鑑定發展遲緩，經積極輔導並協助補習，同時鼓勵小亭參與音樂課程與合唱團，培養多元興趣。

    社會局媒合板信銀行與微星科技提供資源協助。板信銀行初期每月提供五千元助學金、至少一年，希望支持小亭安心求學；微星科技致贈筆電，鼓勵她深耕資訊專業。

