撞死斑馬線行人 轎車再撞6機車

又見行人地獄！吳姓保全前天晚間駕駛轎車，行經台北市內湖區康寧路一段左轉時，撞倒正在過馬路的陳姓男子，但吳男疑因緊張又錯踩油門，輾過陳男後暴衝撞上路邊六輛機車停下，陳男當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治，警詢後將吳男依過失致死罪嫌送辦。

保全上夜班途中 左轉肇事

內湖警分局調查，從事保全工作的四十八歲吳男住在新北市鶯歌區，二日晚間九時許，他駕車前往北市內湖康寧路一段上大夜班，途中沿康寧路一段北往東方向行駛，但左轉康寧路一段二五五巷時，疑因未注意車前路況，撞上準備返家、走在行人穿越道的三十九歲陳男。

據知，吳男在事故發生時，又疑似緊張錯踩油門，導致轎車往前暴衝，先輾過倒地的陳男身體後，再失控衝撞路邊停車格內的六輛機車，附近民眾聽見聲響外出查看，驚見事故後報案。

警、消趕抵現場時，發現陳男頭部重創、全身多處擦挫傷，已無呼吸心跳，救護人員實施CPR心肺復甦術，將他送往內湖三軍總醫院搶救仍不治；至於吳男未受傷，酒測值為零。

稱想下車查看 錯踩油門

警詢時吳男稱因當時天色昏暗視線不佳，未注意到有行人才會撞到，之後又因想下車查看，緊張錯踩油門才會往前衝；警方呼籲，駕駛人行經行人穿越道務必減速慢行、確實停讓行人，切勿一時疏忽，釀成無法挽回的悲劇。

