為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    撞死斑馬線行人 轎車再撞6機車

    2026/02/04 05:30 記者陸運鋒／台北報導

    又見行人地獄！吳姓保全前天晚間駕駛轎車，行經台北市內湖區康寧路一段左轉時，撞倒正在過馬路的陳姓男子，但吳男疑因緊張又錯踩油門，輾過陳男後暴衝撞上路邊六輛機車停下，陳男當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治，警詢後將吳男依過失致死罪嫌送辦。

    保全上夜班途中 左轉肇事

    內湖警分局調查，從事保全工作的四十八歲吳男住在新北市鶯歌區，二日晚間九時許，他駕車前往北市內湖康寧路一段上大夜班，途中沿康寧路一段北往東方向行駛，但左轉康寧路一段二五五巷時，疑因未注意車前路況，撞上準備返家、走在行人穿越道的三十九歲陳男。

    據知，吳男在事故發生時，又疑似緊張錯踩油門，導致轎車往前暴衝，先輾過倒地的陳男身體後，再失控衝撞路邊停車格內的六輛機車，附近民眾聽見聲響外出查看，驚見事故後報案。

    警、消趕抵現場時，發現陳男頭部重創、全身多處擦挫傷，已無呼吸心跳，救護人員實施CPR心肺復甦術，將他送往內湖三軍總醫院搶救仍不治；至於吳男未受傷，酒測值為零。

    稱想下車查看 錯踩油門

    警詢時吳男稱因當時天色昏暗視線不佳，未注意到有行人才會撞到，之後又因想下車查看，緊張錯踩油門才會往前衝；警方呼籲，駕駛人行經行人穿越道務必減速慢行、確實停讓行人，切勿一時疏忽，釀成無法挽回的悲劇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播