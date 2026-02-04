「一集二轉三加三」計畫滿週年／稻米產業升級 農民收益增1.5~5.5萬

透過無人機噴灑肥料與用藥，可更精準並省時省工。（記者楊媛婷攝）

我國自去年推動「一集二轉三加三」稻米產業升級計畫滿週年，農業部昨表示，去年一期作與二期作的濕穀價格都創歷史新高，去年農民收益較上一年度增一．五萬元到五．五萬元。

因國內飲食習慣變遷，加上國內稻作可兩作且實施公糧措施，稻米產量供過於求，農業部去年起在公糧收購總量不變下，調整三階段收購量，並提高「輔導收購」每公斤一．五元，搭配提高轉作雜糧、休耕獎勵金每公頃一萬元，確保稻作面積不因輔導收購價提高增加，也鼓勵稻農加入集團產區。

請繼續往下閱讀...

稻農加入集團產區 契作面積大增

農業部長陳駿季指出，稻農加入集團產區，可更有效運用農機服務，包含透過無人機噴灑農藥與施藥，因無人機可精準定位到四╳四公分大小，可精準用藥施肥、避免鄰田污染，省時省工，另外搭配智慧影像判斷何時灌溉，用水減少八成還能減少甲烷排放，大量減碳。

農糧署組長陳祈睿表示，隨鼓勵原種植公糧的稻農加入集團產區，去年集團契作面積達三萬八千九百公頃，較上一年度增加四〇八一公頃，其中公糧轉契作面積占二〇三二公頃；產地濕穀價格去年一期作每百台斤達一一三二元、二期作每百台斤一二一二元，較上一年度同期各增加一二三元、廿三元，有效帶動糧價上升，但去年整體公糧收購量則比前年減少八千噸，可見公糧收購量沒有因為公糧收購價格部分調整而增加。

陳祈睿指出，目前持續鎖定我國稻米外銷到高端市場，去年外銷日本市場量較過去五年平均外銷量成長三．五七倍、達一萬二五四八噸，將進一步拓展澳洲、美國、加拿大、新加坡等高端市場，也持續外銷米糧加工品。

米屋智農董事長陳肇浩表示，透過農改場等耕種技術指導還有加工技術引入，除種植特殊品種稻米，包含將米釀製為吟釀等，還有依據外銷市場與餐飲市場的需求調配，目前已穩定外銷日本，並在超市上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法