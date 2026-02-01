為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《基隆過好年—採買篇》基隆崁仔頂漁市 除夕凌晨最後採買

    2026/02/01 05:30
    基隆市崁仔頂漁市販售各式生猛海鮮。（記者俞肇福攝）

    記者俞肇福／專題報導

    過年少不了吃魚，象徵「年年有餘」，基隆市崁仔頂漁市有最新鮮魚貨，每到深夜十一點，冷凍大貨車陸續卸貨，入夜後漁市整條街活力滿點，各家魚行喊價賣魚，成漁市最有看頭的畫面；餐廳業者、市場魚販都會來此批貨，年節需求量大，許多家庭也會凌晨趕早來此採購。基隆市崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺表示，二月十五日（小年夜）深夜十一點至十六日（除夕）凌晨天亮前，是年節最後採買機會，年後二月廿六日（初十）凌晨開市。

    白鯧今年現撈少 進口冷凍居多

    彭瑞祺說，國人過春節習慣買白鯧，但今年受新竹外海定置漁網作業區沒潮水也沒好天氣影響，基隆籍漁船開到新竹作業半天就要返航，現撈情況不理想，貨源少價格偏高；所以崁仔頂漁市以進口冷凍居多，冷凍白鯧一尾五百到六百公克，約七百到八百元，八百到九百公克為兩千元上下。至於國人酷愛的大蝦（冷凍），八到九尾一公斤大明蝦，約一千九百到二千元。

    達人教戰 數人組團採購較划算

    彭瑞祺指出，崁仔頂漁市以批發銷售為主，現金買賣不能刷卡，每天晚上十一點起陸續有魚行拍賣，凌晨兩點半進入崁仔頂銷售火熱期，天亮後只餘剩貨或是外圍中盤商轉售。

    他分享到崁仔頂漁市買貨秘訣，最好四、五人組採購團，先逛漁市一圈，了解當天魚貨大概行情，因牽涉供應與需求多寡，價格會不同，有時出價少，轉一圈再回來，想買的魚貨就被買走了；如果不想浪費時間，就是多花錢，畢竟一分錢一分貨，但不管怎樣買，也會比外面市場或超市便宜許多。

    基隆市崁仔頂漁市是北台灣重要魚貨集散地，每天晚上十一點起陸續有魚行拍賣。（記者俞肇福攝）

