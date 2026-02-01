北市消費不友善企業 蝦皮賣家、滿場娛樂、Klook上榜

台北市法務局公布二〇二五年第四季消費爭議申訴案件中，拒不出席協商的不友善業者，共有一四二家，前三名為蝦皮賣家、滿場娛樂有限公司、Klook客路，其中「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票爭議，法務局已將主辦單位「滿場娛樂」以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並要求Klook平台積極協助退票。

「老菸槍雙人組」退票爭議 滿場娛樂送辦

法務局表示，根據台北市消費者保護自治條例第廿五條第一款規定，無正當理由未派員出席協商會議之業者，北市府得於網路或媒體公告，去年第四季經通知卻無故不到場協商的企業名單前三名，分別是蝦皮賣家十二次、滿場娛樂十次、Klook客路五次。

法務局分析，蝦皮賣家遭申訴爭議主因，為消費者收受商品有瑕疵或收到與訂單不符之商品；就蝦皮賣家消極出席協商會議情形，法務局將促請蝦皮電商研議採取對其平台使用者的其他不利措施，透過公私協力共同消弭個人賣家漠視消費者權益行為。

滿場娛樂、Klook客路則集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票爭議；該案法務局已將「滿場娛樂」以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並要求 Klook平台積極協助退票。

此外，法務局亦函請金融監督管理委員會轉請「銀行商業同業公會全國聯合會」，在民眾申請信用卡爭議帳款程序時給予正確及必要協助；台北市文化局則針對滿場娛樂規避調查之行為，已依法裁處十萬元在案。

