北市漢他病毒奪命 王欣儀籲恢復全市滅鼠週

台北市大安區近日驚傳國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，國民黨籍市議員王欣儀說，過去「台北滅鼠週」政策全市同步進行滅鼠，但被前市長柯文哲取消，此事件顯示缺乏系統性防疫，呼籲市府評估恢復。環保局說，獲報當天就動員八車廿九人清消，預計下週再結合衛生局、區公所加強環境整頓；滅鼠週活動取消，是考量大量投藥恐誤毒其他禽類，改以強化平時防治為主。

環局︰大量投藥恐誤毒其他禽類

王欣儀說，有些里長因深知環境衛生重要性，仍自行辦理「滅鼠週」，但僅靠少數積極的里長，或是等到發生致死案例後，才針對個案住家半徑兩百公尺進行「補救式」滅鼠行動，根本是治標不治本，呼籲市府評估恢復全市或全區同步的「滅鼠週」活動。

動物之家中繼園區 爆老鼠亂竄

民眾黨籍市議員陳宥丞指出，台北動物之家中繼園區也面臨鼠患肆虐，本該是毛小孩等待新家的避風港，光天化日之下卻有成群的老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體，更有志工被咬傷。

動保處回應，動物之家中繼園區鄰近垃圾處理場，鼠患問題無法根除，動物舍落實飼料餵食完畢即收拾清潔，減少老鼠食物來源，並於飼料儲藏區域等鼠患熱區設置黏鼠板及捕鼠籠加強捕鼠。

