台北年貨大街擴大禁菸 抽菸卻沒人取締

台北年貨大街擴大禁菸，卻見民眾坐在巷尾吸菸。（記者孫唯容攝）

台北年貨大街昨天登場，持續至二月十五日（小年夜），今年擴大迪化街禁菸範圍，從上午八時至凌晨零時為全面禁止吸菸，並在大稻埕碼頭五號水門設置臨時吸菸區，違者處兩千至一萬元罰鍰。不過記者直擊，在禁菸範圍內的迪化街一段七十二巷，不少民眾都聚集在巷尾吸菸，有人站在樹旁，有人坐在階梯上，直到民眾抽完菸，都未見勸導、取締，而走到臨時吸菸區也沒遇到有民眾前往抽菸。

吸菸區徒步需15分鐘 巷尾抽菸者多

迪化街一段七十二巷內的店家賴小姐說，禁菸是好政策，但從上午到下午都能聞到菸味，也不見取締。也有其他逛街民眾加入討論表示，自己光是從巷口走來就遇到四、五個人邊走邊抽菸。

為解決巷弄二手菸害問題，商業處在大稻埕碼頭五號水門旁廣場設立活動臨時吸菸區，現場以多棵植栽架設吸菸區，該處距離迪化街至少需步行十五分鐘，記者到場觀察沒遇到有民眾前來吸菸，不過根據現場工作人員表示，一小時內約有十個人前來抽菸。

商業處︰5局處聯合稽查取締

商業處指出，活動期間由衛生局、環保局、公園處、市場處及商業處等五個局處，共同執行稽查取締作業，每日同時段至少兩組稽查人員（一組約兩人）現場稽查；並另結合活動專案既有巡守隊通報機制，每日七趟次共十人，及由環保局針對禁菸範圍及周邊巷弄加強亂丟菸蒂取締，商業處已將迪化街一段七十二巷列為重點稽查區域加強宣導。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

台北年貨大街擴大禁菸，市府在大稻埕碼頭五號水門設臨時吸菸區，使用者少。（記者孫唯容攝）

