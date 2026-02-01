為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北年貨大街擴大禁菸 抽菸卻沒人取締

    2026/02/01 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北年貨大街擴大禁菸，卻見民眾坐在巷尾吸菸。（記者孫唯容攝）

    台北年貨大街擴大禁菸，卻見民眾坐在巷尾吸菸。（記者孫唯容攝）

    台北年貨大街昨天登場，持續至二月十五日（小年夜），今年擴大迪化街禁菸範圍，從上午八時至凌晨零時為全面禁止吸菸，並在大稻埕碼頭五號水門設置臨時吸菸區，違者處兩千至一萬元罰鍰。不過記者直擊，在禁菸範圍內的迪化街一段七十二巷，不少民眾都聚集在巷尾吸菸，有人站在樹旁，有人坐在階梯上，直到民眾抽完菸，都未見勸導、取締，而走到臨時吸菸區也沒遇到有民眾前往抽菸。

    吸菸區徒步需15分鐘 巷尾抽菸者多

    迪化街一段七十二巷內的店家賴小姐說，禁菸是好政策，但從上午到下午都能聞到菸味，也不見取締。也有其他逛街民眾加入討論表示，自己光是從巷口走來就遇到四、五個人邊走邊抽菸。

    為解決巷弄二手菸害問題，商業處在大稻埕碼頭五號水門旁廣場設立活動臨時吸菸區，現場以多棵植栽架設吸菸區，該處距離迪化街至少需步行十五分鐘，記者到場觀察沒遇到有民眾前來吸菸，不過根據現場工作人員表示，一小時內約有十個人前來抽菸。

    商業處︰5局處聯合稽查取締

    商業處指出，活動期間由衛生局、環保局、公園處、市場處及商業處等五個局處，共同執行稽查取締作業，每日同時段至少兩組稽查人員（一組約兩人）現場稽查；並另結合活動專案既有巡守隊通報機制，每日七趟次共十人，及由環保局針對禁菸範圍及周邊巷弄加強亂丟菸蒂取締，商業處已將迪化街一段七十二巷列為重點稽查區域加強宣導。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    台北年貨大街擴大禁菸，市府在大稻埕碼頭五號水門設臨時吸菸區，使用者少。（記者孫唯容攝）

    台北年貨大街擴大禁菸，市府在大稻埕碼頭五號水門設臨時吸菸區，使用者少。（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播