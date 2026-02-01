《台北過好年—採買篇》批發市場營業到除夕 初六開市

春節將近，南門市場採買年貨人潮絡繹不絕。（記者孫唯容攝）

內湖花市12日凌晨起108小時不打烊 台北魚市推年菜優惠

記者孫唯容／專題報導

春節將近，民眾開始採買年菜，台北第一（萬大）及第二（濱江）果菜市場、環南及家禽批發市場、台北魚市（萬大和濱江）、公有零售市場、台北內湖花市到二月十六日（除夕）當天都有營業，十七日（初一）起至廿一日（初五）休市，廿二日（初六）開市。台北內湖花市分兩階段延長營業時間，二月三日起盆花區延長營業至下午三點；十二日凌晨零時起至十六日（除夕）中午十二時，連續五天均廿四小時營業，共一〇八小時不打烊。

請繼續往下閱讀...

而一般傳統零售市場，也都會營業到除夕當天，並跟著批發市場休市到初五，初六開張。而知名置辦年貨的南門市場、東三水市場等，現早已每日湧現購買人潮。

年節盆栽 花市推薦「開門見綠」

台北內湖花市推薦年節居家裝飾盆栽要「開門見綠」，金錢樹狀似錢幣，象徵招財；象徵長壽的長壽花、吉祥如意的盆菊等開花類盆栽，花色繽紛多元；春節送禮也能選擇招財花禮，鳳梨花台語音同「旺來」，象徵好運旺旺來；金桔象徵豐收及黃金滿屋；蝴蝶蘭也具有幸福、純潔、吉祥意涵。

台北魚市 消費滿2千玩幸運轉盤

台北魚市在購物網推出春節限定優惠活動，即日起到二月十日前，指定商品全面八五折；實體門市即日起至二月十六日間，推出「辦桌年菜優惠」指定商品九二折，同時間推出「幸運轉盤」消費滿二千元即可轉動一次，滿四千元可轉兩次，滿五千元加贈保冷袋，滿一萬元，再加贈南美貝一包。此外，二月一日至二月廿八日再推出多重滿額贈活動，買越多送越多。

台北魚市指出，春節期間強打白鯧、黃金鯧、午仔魚、金目鱸、龍虎斑，軟體類也是過節必備，像是軟絲、生小管、透抽，還推出佛跳牆、海鮮羹、香腸等應景商品。

北農推蔬菜水果禮盒 組合多樣

台北農產運銷公司推薦消費者選購白蘿蔔象徵好運、長年菜象徵長壽，以及菠菜、碗豆、甜椒、茼蒿、綠花椰菜等應節菜種，並推出「北農嚴選」的蔬菜水果禮盒，民眾可以選擇有機蔬菜澎湃禮箱（有四種根莖類、二種蕈類、六種葉菜）、產銷履歷蔬菜箱（葉菜類四包、根莖瓜果類八包），還有珍珠芭樂分享包（一箱十八顆、約六公斤）、紅肉火龍果小禮盒（一箱六入、約三公斤）等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法