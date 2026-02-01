彰縣古蹟南瑤宮修復 開基三媽安座

彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢（前右三）抱著開基三媽入廟，完成安座大典。（記者劉曉欣攝）

香火鼎盛的彰化市南瑤宮，歷經兩年半完成第一期修復工程，昨天舉行入火安座大典，由彰山宮池府千歲基於姊弟情誼來開路，護送開基三媽入廟，這是百年難得一見的大整修，開基三媽與十尊會媽在移鑾安座入廟前，先遶境舊城區的四城門，受到熱烈歡迎，差點趕不上入廟吉時，最後以「小跑步」火速前進，圓滿完成入廟大典。

13頂鑾轎遶境四城門祈福 熱鬧

彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢表示，昨天共十三頂鑾轎，從臨時行宮出發遶境四城門祈福，由彰山宮池府千歲當開路先鋒，南瑤宮開基保安廣澤尊王聖駕，以及十尊會媽與開基三媽，友廟與信眾鎮擺設香案迎接十尊會媽及開基三媽。

二期彩繪工程設計中 預計需兩年

為了趕上吉時，鑾轎在成功公園集結後，由林世賢扶轎護送開基三媽鑾轎與廣澤尊王鑾轎並行，以小跑步快速通行，當扮成鍾馗的法師打開南瑤宮廟門，由彰山宮池府千歲踏五方地理，開基三媽由林世賢抱著（，順利在吉時入廟，並完成安座儀式。

南瑤宮因為木構件白蟻嚴重蛀蝕，加上磚牆裂縫，由文化部文資局編列六五五七萬進行修復。二期彩繪工程部分，正進行前期調查研究及施工設計，預計需要兩年時間。

