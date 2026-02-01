為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    反建名間焚化爐 環評會議爆衝突

    2026/02/01 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    名間鄉反對焚化爐自救會質疑程序不公，百餘人在環評會議前抗議。（記者劉濱銓攝）

    名間鄉反對焚化爐自救會質疑程序不公，百餘人在環評會議前抗議。（記者劉濱銓攝）

    南投縣政府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐，昨天舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，自救會質疑焚化爐聯外道路未取得土地同意書，環保局就逕自開會，率大批民眾抗議，還與警方爆發衝突，甚至下跪陳情、中斷議事，最後會議主席針對民眾質疑選址不當部分，要求縣府修正選址評分表，再對前三名候選地點進行環境影響分析。

    名間焚化爐案昨召開二階環評範疇界定會，自救會率一百多名鄉親參加，不僅名間鄉長陳翰立到場，鄰近彰化、雲林都有民代聲援，眾人質疑選址不當，將影響下游用水與茶葉安全。

    自救會表示，茶鄉名間鄰近濁水溪，根本不適合蓋焚化爐，且縣府還未取得焚化爐聯外道路土地同意書，違反程序正義，因此會議無效。

    會議主席、暨南大學教授蔡勇斌認為，昨天會議不涉及焚化爐案通過與否，而是要與民眾討論該如何審查焚化爐，現場民眾仍不滿，接連下跪、衝撞、翻桌杯葛，癱瘓會議，之後自救會針對選址不當，要求縣府應把交通壅塞、鄰近學校等納入評分，並評估新的焚化爐技術可行性，最後主席要求縣府參採地方意見後散會。

