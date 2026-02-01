何欣純呼籲藍營 重視國安、食安

立委何欣純前往豐原市場掃街，向攤商拜早年。（記者張軒哲攝）

市場掃街、辦座談 要求台中市府對禽流感疫情公開透明交代

民進黨台中市長參選人立委何欣純衝刺選情，昨在拜票時受訪呼籲，國民黨主席鄭麗文要以國家利益為優先，市府也要對禽流感食安公開透明交代；另外，國民黨台中市長人選協調時程引發外界關注，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔昨一致表示，尚未收到黨中央第二次協調通知。

盼鄭麗文以國家利益為優先

何欣純昨上午至豐原市場掃街、傍晚至西屯區華美黃昏市場拜早年發送春聯，與市議員陳淑華一起舉辦「欣欣向榮」傾聽市民心聲系列座談，她受訪指出，鄭麗文自從當選黨主席後，理念及價值觀跟以前有很大轉變，令人不解，希望鄭以國為本，以民意為主流，才是符合台灣利益及國人期待，國家利益優先是不分黨派顏色的，大家一起守護台灣。

江啟臣 希望盡早確定人選

針對台中市爆發禽流感疫情，何欣純表示，市府稽查量能是否有按照規定，是否有行政疏失或人為因素，希望要徹查清楚，若有違法隱匿情事，必須即時調查清楚，給國人一個公開透明交代。

藍營方面，立法院副院長江啟臣近來勤跑宮廟、市場，昨與立委黃健豪合體到北區東興市場發春聯，累積人氣，並出席國民黨中常委投票行程，他受訪指出，目前仍未收到黨中央通知，前一天他也問黨中央是否確定日期，黨中央回應沒有，他重申，希望盡早確定人選，才能安排下一步行程，也減少基層的緊張與焦慮。

楊瓊瓔 尊重黨機制拚接棒

立委楊瓊瓔昨天上午前往沙鹿德林宮、台中市警局參加活動，並至烏日菜市場拜票，她受訪表示，尚未收到國民黨中央黨部正式通知，尊重黨中央的協調機制及規劃，台中市長盧秀燕八年來為台中奠定扎實發展基礎，未來台中需要的是「能延續、懂地方、願意承擔的接棒者」，她會持續傾聽民意、做好準備，正是所謂的女力接棒。

