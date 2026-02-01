俗諺趣談 路竹百年血緣聚落故事

路竹大社聚落是蘇姓族人的大本營，社西里大社路仍保有百年歷史蘇家祖厝。（記者蘇福男攝）

記者蘇福男／專題報導

北高雄同姓氏宗親集居情況相當普遍，湖內有「劉家村」、「葉厝甲」，下茄萣是全台薛氏宗親大本營，而路竹人介紹當地庄頭，則流傳著一句「一甲王、大社蘇、蔡文洪」的有趣俗諺，以俗諺來介紹當地特色，全台少有，既接地氣也令人印象深刻。

「一甲王、大社蘇、蔡文洪」介紹當地特色

血緣聚落是指由具有共同祖先、同一姓氏的血親家族成員所構成的居住聚體，路竹舊地名「半路竹」，開發歷史甚早，早期深受蟯港內海地形和明鄭時期屯墾影響，形成大社蘇家、一甲王家和蔡文洪家等數個非常典型的血緣（姓氏）聚落。

請繼續往下閱讀...

「一甲王」的一甲地區，即指今路竹甲北、甲南里，當地居民以王姓居多，依先祖來台時間順序，可分為「白礁王」、「田頭王」、「鬼仔王」和「豆腐王」四個系統，其中，「白礁王」後代知名人物為前立法院長王金平。

「大社蘇」的大社地區，包括路竹社東、社西、社中、社南、鴨母寮等聚落，明朝永曆十七年原籍泉州同安十三都岩子嶺下田頭，當時擔任鄭成功部隊右虎衛左協的蘇全，率領族人入墾，蘇姓因此成為大社大姓，後人散居路竹鴨母寮、湖內公舘、太爺、永安烏樹林（保寧）一帶。

前路竹鄉長蘇清鴻表示，二百多年前蘇家先祖有四兄弟（四房頭）遷居路竹墾殖，一九九九年路竹廿個村就有七個村長姓蘇，當時調查全路竹蘇姓有七千多人。

「蔡文洪」的蔡文庄，約在蔡文國小一帶，明鄭時期浙江省龍泉縣人蔡文領眾人入墾，後人感念恩德，以其名為庄名。

竹東社區保有全台少見「鄭李」雙姓族群

路竹除以血緣聚落聞名，竹東社區更保有全台少見的「鄭李」雙姓族群，並設有「鄭李亦祭祀公業」，延續宗族記憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法