    首頁 > 生活

    高雄過好年首站起跑 三鳳中街湧人潮

    2026/02/01 05:30 記者王榮祥、洪定宏／高雄報導
    高雄過好年系列活動昨由三鳳中街起跑。（記者王榮祥攝）

    陳其邁讚年貨「三好一公道」 是天下第一街 現場送超人力霸王紅包

    二〇二六高雄過好年系列活動昨天由三鳳中街起跑，涼爽天氣吸引大批民眾湧入商圈；市長陳其邁則在現場分送超人力霸王紅包，吸引大批民眾排隊領取。

    系列活動至14日、共27處商圈參與

    高雄過好年共有廿七處商圈參與，後續將推出春聯拓印、DIY手作、舞台表演及年貨市集等活動，二月一日則有鳥松家具街、河堤商圈、青年家具街、新鹽埕商圈、六合國際觀光夜市同步登場，一直持續至二月十四日。

    今年活動更邀請日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史與全國椎茸商業協同組合連合會鈴木雅雄社長代表，現場準備日本產原木栽培乾香菇向台灣朋友分享，讓高雄最具盛名的經典年貨大街，再添台日文化交流驚喜火花。

    日台交流協會分享原木栽培乾香菇

    陳其邁昨主持過好年首站、三鳳中街年貨大街開幕活動，他表示三鳳中街有逾六十年悠久歷史，坊間稱「北迪化、南中街」，各式南北乾貨、中藥補品、山海產、果乾零嘴等年貨好物應有盡有，並以服務好、品質好、信用好，價錢最公道的「三好一公道」精神著稱。

    他形容三鳳中街除了年貨齊全信譽佳，最特別的是濃厚人情味，這讓三鳳中街不只是高雄第一街、更是天下第一街。

    陳其邁也特別感謝三民區立委李昆澤，長期協助市府向中央爭取經費，不斷升級三鳳中街軟硬體，讓整個商圈「傳統不老、創新不斷」。

    他也在現場分送超人力霸王馬年開運紅包，吸引大批民眾排隊領取，原訂下午兩點多分送，最早一組親子上午七點就到場等候。

    經發局指出二月三日到二月十四日，將於全市卅六處公有市場限量發放力霸王紅包。

    初一到六晚間 佛光山600架無人機展演

    佛光山也將於二月十七日到三月十八日（農曆正月初一到卅）舉辦「春節平安燈法會」，整整一個月都有平安燈、表演、活動及美食，六百架無人機展演時間為農曆初一到初六的晚間八點半。

    三鳳中街昨湧入大批採買年貨民眾。（記者王榮祥攝）

